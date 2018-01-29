«Атол» и «1С» представили кассовый комплект для мобильной торговли

«Атол» и «1С» выпустили совместное решение «1С-АТОЛ МК 11Ф Мобильный BT 2G», включающее планшет 1С ALONG8321 с предустановленным приложением «1С:Мобильная касса» и онлайн-кассу АТОЛ 11Ф Мобильный с фискальным накопителем. Разработка обеспечивает кассовые расчеты с покупателями в полном соответствии с 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники...»).

В совместном решении «Атол» и «1С» максимально учтена специфика нестационарной розничной торговли. Оно будет оптимально, например, для курьеров, страховых агентов, водителей такси, кондукторов электричек, продавцов в павильонах выездной торговли. Важно, что новый комплект подойдет в том числе компаниям на ЕНВД и Патенте, которые должны начать использовать кассы менее чем через полгода – 1 июля 2018 г. Это предприятия, имеющие наемных работников и ведущие торговую деятельность или оказывающие услуги общепита.

Для начала работы с новым решением достаточно подключить по Bluetooth входящие в него планшет и онлайн-кассу. Управление обоими устройствами выполняется с помощью приложения «1С:Мобильная касса», интерфейс которого будет понятен даже неопытному пользователю. Оно позволяет оформлять продажи и возвраты, наличные/безналичные оплаты, операции внесения, изъятия денежных средств, формировать фискальные отчеты, печатать чеки и другие отчетные документы и многое другое. Информацию о продажах можно передавать оператору фискальных данных как с кассовой техники через 2G-модем, так и с планшета по Wi-Fi и GSM, что позволяет специалисту быть более мобильным.

Комплект «1С-»Атол» МК 11Ф Мобильный BT 2G» удобен и в переноске: входящие в него устройства отличаются компактностью и легкостью (общий вес с аккумуляторами – примерно 0,8 кг). Их можно положить в одну сумку или распределить по разным карманам, а также разместить на маленьком пространстве. Мощный аккумулятор, встроенный в контрольно-кассовой техники (ККТ) сохраняет заряд до 15 ч, что позволяет пользователю работать вне офиса весь день. А специальный чехол для кассы делает необязательным ее извлечение для оформления чеков и зарядки аккумулятора.

«Реализация обновленного 54-ФЗ не должна становится для предприятий торговли и сферы услуг просто обязанностью. Важно, чтобы она помогала в оптимизации деятельности, повышении бизнес-результатов. Разрабатывая с «1С» новый кассовый комплекс, мы стремились помочь тем, для кого приоритетна и мобильность в розничных продажах, и стоимость решения. Входящая в комплект касса «Атол» 11Ф Мобильный отвечает обоим критериям. Она удобна в эксплуатации и не требует дорогостоящей бумаги для печати чеков и запасных запчастей на случай ремонта», – отметила Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «Атол».

«Решение «1С:Мобильная касса» построено на мобильной платформе «1С:Предприятие 8». Его можно быстро и просто интегрировать с уже используемыми в сотнях тысяч торговых организаций учетными и ERP-решениями «1С», а партнеры 1С помогут адаптировать программы «1С» под потребности любого бизнеса.» – сказал Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С».

Комплект «1С-»Атол» МК 11Ф Мобильный BT 2G» продается через партнерский канал «1С» на всей территории России. Его розничная цена составляет 29 950 руб. с фискальным накопителем на 13 месяцев и 32 950 руб. – с фискальным накопителем на 36 месяцев.