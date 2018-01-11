Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0

SAP и НЛМК объявили о первом на рынке СНГ переходе на SAP S/4HANA. Масштабный проект удалось реализовать в короткие сроки благодаря объединенным усилиям НЛМК, команды SAP Digital Business Services, SAP Premium Engagement, глобальной поддержки и разработки SAP в рамках Программы поддержки инновационных клиентов.

Основная задача проекта перехода на SAP S/4HANA – создание технологического и цифрового ядра НЛМК для текущих и будущих ИТ-проектов. На данный момент решение SAP S/4HANA интегрировано с более чем 20 информационными и производственными системами российских и европейских предприятий Группы НЛМК. С ним работают более 6500 пользователей. На базе новой платформы уже реализуются сценарии, проработанные в рамках лаборатории совместных инноваций SAP и НЛМК.

В SAP S/4HANA заложены новые функции моделирования, аналитики, в том числе предиктивной, возможности использования машинного интеллекта и создания отчетности в режиме реального времени. Новые возможности аналитики, интуитивно понятный интерфейс Fiori, доступный со всех устройств, включая мобильные, быстродействие системы позволят повысить производительность работы пользователей.

«Один из ключевых стратегических императивов Группы НЛМК – лидерство по операционной эффективности. Для достижения этой цели мы непрерывно улучшаем бизнес-процессы, в том числе с помощью информационных технологий. Новая система позволит Группе НЛМК гибко реагировать на рыночные изменения, создавать собственные IT-приложения и продолжать стремительно развиваться в Индустрии 4.0», – отметила Елена Демьянова, вице-президент Группы НЛМК по развитию информационных систем.

«НЛМК – инновационная компания, которая не просто берет на вооружение лучшие IT-практики, но регулярно разрабатывает свои инструменты для решения конкретных бизнес-задач. SAP S/4HANA – гибкая платформа для дальнейших инноваций предприятия. Помимо ускорения бизнес-процессов, новое ядро позволит компании внедрять проекты с использованием IoT, Big Data и Machine Learning, а также пользоваться облачными сервисами», – отметила Наталия Парменова, исполнительный директор SAP CIS.