«Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD

«Мультикубик» в рамках выставки CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас Вегасе, представила новинки 2018 года: прототип беспроводного портативного кинотеатра CINEMOOD LTE, а также локализованную версию для американского рынка CINEMOOD WHITE.

Новая модель устройства CINEMOOD LTE подключается к высокоскоростной передаче данных через операторов связи. Также преимущества модели связаны с расширением списка сценариев использования портативного кинотеатра при сохранении характеристик предыдущей версии.

Благодаря LTE, появилась возможность стриминга онлайн-контента за городом, в дороге, в путешествии за счет увеличенного в пять раз уровня яркости, размера картинки (она стала на 20% больше), улучшенного разрешения устройства и возможности смотреть видео 360°. Помимо предустановленной офлайн-библиотеки, пользователю доступны 32 ГБ свободной памяти для личной коллекции. Кроме того, CINEMOOD LTE понимает голосовые команды.

Для производства новой модели CINEMOOD LTE компания запустит краудфандинговую кампанию по сбору средств на площадке Indiegogo в конце 2018 года.

Также компания объявила о старте официальных продаж CINEMOOD WHITE. Это локализованная для американского рынка версия портативного кинотеатра, внутри которой собран исключительно англоязычный контент. Коллекция включает 67 лицензионных сказок и мультфильмов от Disney, а также порядка 120 часов мультфильмов от популярных анимационных студий, диафильмы, аудиосказки и колыбельные. Помимо офлайн контента, внутри есть онлайн сервисы: Netflix, YouTube & YouTube Kids, онлайн-кинотеатр ivi.

Любая модель CINEMOOD - это образовательная и развлекательная контентная платформа, основанная на сотрудничестве с крупными международными провайдерами лицензионного контента (Disney, YoBoHo, Toonbox, Riki, Zeptolab), а также с крупнейшими стриминговыми онлайн видеосервисами (ivi, MegaFon.TV). Эта платформа позволяет создавать разработчикам продукта кейсы по распространению и продаже контента (подписки, умные силиконовые чехлы с NFC метками и новыми сериями мультфильмов, внедрение SIM0-карт в устройство и т.д.).

«Мы вышли на рынок в принципиально новой категории устройств. Мы представляем не просто “железо”, проект карманного проектора, а концепцию портативного кинотеатра CINEMOOD, с помощью которого пользователи получают доступ к образовательному и развлекательному контенту и стриминговым сервисам наших партнеров. С новой версией продукта мы ожидаем существенного масштабирования аудитории при значительном расширении сценариев использования и функциональных возможностях», - сказал директор по продукту Дмитрий Матросов.