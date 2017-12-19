Brother представила новую линейку сканеров для бизнеса

Brother представила новое поколение быстрых, компактных и простых в использовании сканеров для бизнеса, способных полностью удовлетворить потребности клиентов.

Благодаря новым усовершенствованным функциям сканеры Brother ADS-2200 и ADS-2700W, адресованные малому и среднему бизнесу, а также пользователям малых и домашних офисов (сегмент SOHO), позволяют сканировать документы на 45% быстрее по сравнению с устройствами из предыдущей линейки.

Исследование компании Brother показало, что 51% пользователей настольных документ-сканеров используют один протокол - USB или сетевой для получения отсканированных документов, и/или пользуются мобильными сканерами.

Также было выявлено, что больше всего сканируют в сфере государственного управления, производства, страхования и в финансовых учреждениях, поэтому новые сканеры Brother поддерживают работу с различными носителями, включая двусторонние листы формата A4, фотобумагу, пластиковые карты, тиснёные карты толщиной до 1,32 мм и чеки за один проход, поэтому у пользователей нет необходимости предварительно сортировать документы.

Новые устройства также позволяют быстро отсканировать документы в заданные местоположения или напрямую на USB-накопитель для совещания или коллег, при этом не включая компьютер.

Устройства позволяют сканировать цветные документы в двустороннем режиме со скоростью до 35 страниц в минуту. Со встроенным автоподатчиком, сканеры Brother позволяют работать с документами широкого диапазона до формата А4, что позволяет использовать сканеры в любом офисе.

Для удобства пользователей эти устройства также позволяют улучшать качество отсканированных изображений с помощью встроенных инструментов для обработки и коррекции изображений.

Сканеры Brother оснащены функциями удаления следов от дырокола, выравнивания цвета фона, удаления точек и пятен от чернил, обрезки краёв, удаления вертикальных линий и оптического распознавания символов. Данные возможности гарантируют высокое качество документов и их готовность к использованию с минимальным вмешательством пользователя.

На флагманском устройстве Brother ADS-2700W доступна проводная сеть, Wi-Fi, функция сканирования в сетевую папку и на FTP-сервер, а также протокол SFTP. Сканеры легко интегрируются в бизнес благодаря совместимости с операционными системами Windows, macOS и Linux.

С помощью цветного сенсорного ЖК-дисплея с диагональю 7,1 см на сканере Brother ADS-2700W пользователи могут мгновенно отправлять отсканированные документы в заранее настроенные профили, тем самым экономя время. Исследование также показало, что 45% компаний требуется конфиденциальность, а также соблюдение стандартов юридического или регулятивного характера, поэтому это устройство позволяет активировать функцию блокировки для обеспечения более высокого уровня безопасности в офисе.

Сканер Brother ADS-2200 позволяет эффективно отсканировать документ одним нажатием кнопки.

Алексей Горбунов, менеджер по развитию бизнеса «Бразер», отметил: «Новая линейка сканеров Brother разработана при сотрудничестве с научно-исследовательским отделом в целях удовлетворения потребностей клиентов. Новые сканеры Brother идеально походят для малого и среднего бизнеса, а также небольших и домашних офисов благодаря простоте использования, быстрой скорости, различным функциям обработки бумаги и совместимости».

Новые сканеры Brother ADS-2200 и ADS-2700W уже поступили в продажу.