R-Style Softlab сообщила об изменениях в составе топ-менеджмента

R-Style Softlab сообщаила о кадровых изменениях. Андрей Галковский, вошедший в состав акционеров в марте 2017 года, передает пост генерального директора компании одному из самых эффективных топ-менеджеров — Льву Френкелю, занимавшему должность его заместителя. Андрей сосредоточит свои усилия на общем контроле над компанией в качестве члена совета директоров.

В 2017 г. R-Style Softlab укрепила свои позиции поставщика ПО для финансовой сферы в России и СНГ. Компания заключила контракты и приступила к работе с новыми клиентами, такими как «Промсвязьбанк», КБ «Возрождение», «Внешэкономбанк», «СМП Банк», «РНКБ Банк», «Русский Стандарт», «Национальный Банк Пакистана (в республике Казахстан)». Вендор продолжает вести ИТ-проекты более 25 заказчиков, входящих в топ-100 российских кредитных организаций. Среди них — «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Почта Банк» и другие. R-Style Softlab поддерживает прочные отношения с банками сегмента SMB, предлагая им удобные и простые решения.

Достижения компании во многом связаны с успешной стратегией бизнес-управления и технологическим развитием систем для автоматизации деятельности банков на рынке ценных бумаг и решений для электронного взаимодействия кредитных организаций с госорганами. Эти направления находились в зоне ответственности Льва Френкеля.

«Выбор новой кандидатуры не был сложным. Учитывая вклад Льва Френкеля в развитие компании и достижение финансового результата, назначение его генеральным директором поддержали все акционеры. Решение было принято на очередном Совете директоров, прошедшем в ноябре», — сообщил Андрей Галковский.

Лев Френкель окончил механико-математический факультет Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова. В компанию R-Style Softlab пришел в 1999 году. Занимал руководящие позиции, в том числе директора по технологиям департамента банковского ПО RS-Bank. В начале 2016 г. возглавил это подразделение, с 2017 года был назначен заместителем генерального директора.

Новый генеральный директор продолжит стратегию развития приоритетных направлений компании: разработку и продвижение автоматизированных банковских систем, решений для ДБО (в 2017 году R-Style Softlab вошла в топ-5 крупнейших поставщиков мобильных приложений¹), фронт-офисных систем, программного обеспечения для электронного обмена с ГИС и ведомствами, банковских хранилищ данных и аналитических бизнес-приложений.