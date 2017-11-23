Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб

Avaya в партнерстве с чешской TTC Marconi разработала решение для оперативно-технологической связи и диспетчерской телефонии, которое было представлено на международной выставке IT-технологий GITEX Technology Week 2017, проходившей с 8 по 12 октября в Дубае.

Совместная разработка российских и чешских специалистов позволила создать передовую платформу для автоматизации работы диспетчеров организаций крупного и среднего бизнеса. Решение уже успешно реализовано в «Московской объединенной энергетической компании» (ПАО «МОЭК»), обеспечивающей централизованное отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья.

В основе решения лежит коммуникационная платформа Avaya, а в качестве диспетчерского терминала используется оборудование KONOS-DOT производства TTC Marconi. В рамках инфраструктуры Avaya задействовано несколько компонентов. Avaya Communication Manager и Session Manager выступают в качестве ядра телефонии, платформа Avaya Breeze обеспечивает управление входящими и исходящими вызовами, Avaya AES предоставляет статусы внешних линий и обеспечивает интеграцию статусов абонентов, Avaya Contact Recorder гарантирует централизованную запись разговоров.

Диспетчерская консоль KONOS-DOT является ядром линейки продуктов KONOS и предназначена для комплексных задач диспетчеризации, быстрой связи и обработки телефонных звонков, сбора конференций, отработки заранее запрограммированных сценариев. Снаружи терминал KONOS-DOT оснащен усиленным металлическим корпусом и ударопрочным экраном, внутри помещено современное коммуникационное устройство на базе OS Linux с кастомизируемым интерфейсом.

Компании, использующие диспетчерскую связь, создают группы диспетчеров, которые осуществляют управление и контроль текущих операций на объектах и инфраструктуре предприятия. В крупных и территориально распределенных компаниях таких групп может быть много, что требует максимальной оптимизации рабочего процесса. Благодаря решению Avaya и TTC Marconi каждый диспетчер может всегда видеть статусы абонентов, отслеживать их на карте, совершать исходящие вызовы в один клик, собирать заранее настроенные конференции и связываться с абонентом, даже если он на звонке, путем вмешательства в разговор. Решение позволяет подключать и использовать радиосвязь и камеры видеонаблюдения, а также обладает централизованной системой записи переговоров. Всё это позволяет осуществлять эффективную координацию действий специалистов в любых штатных и экстренных ситуациях.

«Интеграция современных устройств коммуникации от нашего партнера, компании TТC Marconi, с инфраструктурой Avaya позволила создать уникальное отечественное решение для автоматизации одновременной работы многих групп диспетчеров организаций крупного и среднего бизнеса. Разработка российской команды уже представлена на международном уровне и получила высокие оценки от партнеров и клиентов», — сказал Сергей Цветков, руководитель направления по работе с компаниями топливно-энергетического сектора в России и СНГ, Avaya.

«Мы рады успешному сотрудничеству с компанией Avaya и верим, что наше совместное решение поможет транспортным, энергетическим, производственным компаниям и экстренным службам комплексно решить задачи внутриобъектовой связи и управления мобильными бригадами, и перейти на еще более высокий уровень качества и скорости обслуживания», — отметил Петр Виорал, директор по работе с ключевыми клиентами TTC Marconi в России.