Cloud4Y предоставила «облако» индийской компании Rytangle

Cloud4Y предоставила Rytangle IT-инфраструктуру в аренду (IaaS). Используя для предоставления услуг сетевое и серверное оборудования корпоративного уровня, расположенного в сети дата-центров TIER III, и кластерные возможности платформы виртуализации VMware vSphere, Cloud4Y гарантирует заказчикам высокий уровень доступности «облака» (SLA 99,982%).

Портал самообслуживания VMware vCloud Director обеспечивает удобное управление выделенной инфраструктурой для заказчиков и позволяет гибко изменять объем и состав потребляемых ресурсов.

Решение от Rytangle является комбинацией аппаратного устройства и облачного сервера для управления системой из любой точки мира. Rytangle Device - это мини-компьютер, который обслуживает маркетинговые потребности бизнеса в магазине. Он создает сеть Wi-Fi и «общается» с устройствами, подключенными к этой сети, благодаря чему клиент на своем смартфоне видит множество предложений, связанных с бизнесом: формы регистрации и обратной связи, опросы, купоны, скидки и многое другое.

Устройство Rytangle также можно подключить к телевизору через кабель и транслировать рекламное слайд-шоу или меню заведения по расписанию. Основными клиентами Rytangle являются предприятия сферы услуг и розничной торговли. Эффективность продукта основана на том, что бизнес может взаимодействовать с клиентами внутри магазина непосредственно через устройства посетителей, не перегружая их.

«Слабый курс рубля делает наши услуги привлекательными для зарубежных компаний. В облаке Cloud4Y используются программные и технические решения мировых лидеров: VMware, HPE, Cisco, Juniper и другие. Поэтому качество предоставляемых услуг не ниже, чем у зарубежных конкурентов. Также стимулом для перехода в российские облака является законодательство о локализации баз персональных данных Россиян (242–ФЗ и 152–ФЗ). Использование облаков позволяет иностранным компаниям, существенно сократить расходы на создание ИТ-инфраструктуры, соответствующей требованиям этих законов», - отметили в Cloud4Y.