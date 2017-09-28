Крупнейшие производители серверов представили системы на базе Nvidia Volta

Nvidia и партнеры Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, IBM и Supermicro сегодня представили более десятка серверов на базе GPU-ускорителей Tesla V100 с архитектурой Nvidia Volta для задач искусственного интеллекта (ИИ) и других больших вычислительных нагрузок.

Графические процессоры Nvidia V100, производительность которых в задачах глубокого обучения превышает 120 терафлопс, созданы специально для глубокого обучения нейросетей и инференса, высокопроизводительных вычислений, ускорения аналитики и других ресурсоемких вычислительных задач. Один GPU Volta обеспечивает производительность, эквивалентную 100 CPU, позволяя ученым, исследователям и инженерам решать задачи, решение которых ранее представлялось слишком сложным или невозможным.

Dell EMC, HPE, IBM и Supermicro выводят на рынок широкий спектр мультипроцессорных систем на базе V100, предоставляя пользователям колоссальные возможности новейших GPU Nvidia для задач ИИ.

«Системы на базе Volta от наших партнеров позволят любым компаниям в мире воспользоваться технологиями, необходимыми им для ускорения исследований в области ИИ и создания новых мощных продуктов и услуг в этой области», - отметил Ян Бак (Ian Buck), вице-президент и директор по ускоренным вычислениям в Nvidia.

Dell EMC представила PowerEdge R740 с поддержкой до трех GPU V100 для PCIe, PowerEdge R740XD с поддержкой до трех GPU V100 для PCIe и PowerEdge C4130 с поддержкой до четырех V100 для PCIe или четырех GPU V100 для Nvidia NVLink в форм-факторе SXM2. HPE анонсировала HPE Apollo 6500 с поддержкой до восьми GPU V100 для PCIe и HPE ProLiant DL380 с поддержкой до трех GPU V100 для PCIe. IBM представила серверы нового поколения IBM Power Systems на базе процессора POWER9 с поддержкой нескольких GPU V100 и новейшей технологией NVLink с супербыстрым интерконнектом GPU-to-GPU и уникальным CPU-to-GPU OpenPOWER для максимально быстрой передачи данных;

Supermicro показала линейку продуктов с поддержкой новых GPU Volta, включая рабочую станцию 7048GR-TR для высокопроизводительных GPU-вычислений, серверы 4028GR-TXRT, 4028GR-TRT и 4028GR-TR2 для самых требовательных приложений глубокого обучения и серверы 1028GQ-TRT для, например, сложных аналитических задач.

Ряд партнерских систем на днях пополнился новинками ведущих китайских производителей, включая Inspur, Lenovo и Huawei, которые анонсировали системы на базе архитектуры Volta для дата-центров интернет-компаний.