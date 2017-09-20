«АйТиПроект» внедрила RFID-систему в компании «Наш Двор»

«АйТиПроект» объявила о завершении проекта по развертыванию RFID-системы в производственной компании «Наш Двор».

Компания «Наш Двор», расположенная в Екатеринбурге, разрабатывает и производит оригинальное оборудование для детских площадок, которое поставляет по всей России. Производство в компании «Наш Двор» – это высокоавтоматизированные технологические процессы, обеспечивающие абсолютное качество производимых элементов и комплектующих детских площадок. Программное проектирование, компьютерное сопровождение производственного цикла и большой всесторонний опыт работы являются факторами определяющими качество производимого оборудования и быстроту поставки продукции.

Компания «Наш Двор» поставляет оборудование для детских площадок в виде комплектующих элементов в разборном виде. Составные части оборудования уложены на поддоны, упакованные в термоусадочную плёнку и стянуты упаковочной лентой. Эффективная упаковка упрощает погрузку, транспортировку и последующую обработку, что значительно снижает издержки при доставке груза. К каждому изделию прилагается технический паспорт, содержащий: комплектовочную ведомость, инструкцию по сборке, инструкцию по осмотру и обслуживанию данного оборудования. Все комплектующие нумеруются в соответствии с комплектовочной ведомостью и монтажной инструкцией, что делает установку максимально лёгкой.

До того, как компания «Наш Двор» обратилась в «АйТиПроект», управление производственной логистикой осуществлялось на базе технологии штрихового кодировании, но существующая система не давала возможность в режиме онлайн отслеживать процесс производства комплектующих и их перемещение с одного участка на другой. Плюс к этому, в связи со сложностью отслеживания большой номенклатуры деталей в одном заказе, часто возникали ошибки во время комплектации, упаковки и отгрузки заказа, устранение которых занимало дополнительное время.

Перед компанией «АйТиПроект» стояла задача разработать RFID-систему, которая позволила бы в режиме реального времени отслеживать выполнение заказов, включая процесс производства, а также их комплектацию и отгрузку.

«АйТиПроект» предложил решение с использованием технологии RFID UHF и программного обеспечения ITProject RFID. Для маркировки комплектующих были выбраны самоклеящиеся UHF RFID-метки SMARTRAC Frog 3D. При этом ID-номер дублировался этикеткой со штрихкодом. В производственных цехах развернуты стационарные RFID-считыватели Motorola FX9500, а также Impinj Speedway Revolution R420. Для кодировки и печати RFID-этикеток было принято решение использовать термотрансферные RFID-принтеры Zebra ZT410.

ITProject RFID был интегрирован с собственной web-системой управления заказчика, которая осуществляет распределение изделий при выполнении заказов по цехам и контролирует их выполнение.

Для контроля сборки заказов автоматические линии комплектации были оборудованы RFID-считывателями Nordic ID Sampo S1, настроенными на чтение меток на близком расстоянии. Готовое изделие выкладывается на конвейер. В процессе его движения, считывается идентификатор, записанный в RFID-метку, и проверяется его наличие в листе комплектации. В случае ошибки, загорается световой индикатор. Таким образом, вероятность ошибки комплектации сводится к нулю.

После установки RFID-системы сотрудники производственных цехов могут видеть, где и какие детали находятся в каждый момент времени, и не тратить время на их поиски. Контроль процесса производства при выполнении заказа также происходит в режиме реального времени. Менеджеры видят, на каком этапе находится заказ, и эта информация также доступна заказчику, который может на веб-сайте производителя отслеживать статус своего заказа.

Алексей Баринов, руководитель отдела информационных технологий компании «Наш Двор», отметил: «Установка RFID-системы позволила подетально отслеживать и контролировать все этапы производства, что в свою очередь благоприятно сказалось на внутрилогистических процессах и позволило решить проблему потери деталей и не полной комплектации заказов».

Алексей Писаревский, генеральный директор компании «АйТиПроект», сказал: «К тому моменту, когда к нам обратилась компания «Наш Двор», мы уже имели опыт внедрения RFID-технологии для управления производственной логистикой. В частности, был реализован проект в многопрофильном холдинге «Элинар» по внедрению RFID-технологии для управления производственными процессами и складской логистикой».