Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС

«2ГИС» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с сервисом пассажирских перевозок inDriver, который будет использовать карты «2ГИС».

С помощью inDriver пользователи могут самостоятельно назначать цену поездки и находить такси. Картографические данные 2ГИС доступны в свежей версии приложения inDriver для 21 города, где одновременно присутствуют оба сервиса. Это 14 городов в России и 7 в Казахстане: Екатеринбург, Пермь, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Нижний Тагил, Сургут, Якутск, Петрозаводск, Нижневартовск, Южно-Сахалинск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Мегион, Алматы, Шымкент, Астана, Караганда, Павлодар, Уральск, Актау. Компании планируют развивать сотрудничество в будущем.

Егор Федоров, директор по развитию inDriver, отметил: «У нас с "2ГИС" много общего — наши компании построили международные истории, начав в Сибири, а теперь активно развиваемся. Рад, что теперь мы можем сотрудничать. У «2ГИС» самая детализированная карта наших ключевых городов в России, мы постепенно включаем автозаполнение адресов при заказе для ускорения процесса».

Максим Игнатов, руководитель отдела продаж контента «2ГИС», сказал: «Карты "2ГИС" в приложении inDriver сделают его ещё удобнее для пассажиров и водителей — будет проще ориентироваться, находить адреса. Мы вкладываем значительные ресурсы в детализацию, обновление карт, и рады тому, что теперь результаты этой работы доступны и пользователям такого перспективного сервиса, как inDriver».