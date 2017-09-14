Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation

Oracle объявила о вступлении и платиновом членстве в организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Кроме того, Oracle выпустила Kubernetes на Oracle Linux и представила Terraform Kubernetes Installer с открытым исходным кодом для Oracle Cloud Infrastructure – облачной инфраструктуры следующего поколения. Таким образом, разработчики получают беспрецедентную простоту выполнения своих облачных рабочих нагрузок в среде Oracle.

Поскольку предприятия ускоряют процесс создания и развертывания критически важных приложений, разработчикам нужен открытый, нейтральный по отношению к облаку стек технологий с нативной поддержкой контейнеров, который позволяет избежать привязки к конкретному производителю программного обеспечения. Присоединившись к CNCF, Oracle демонстрирует свою поддержку данных усилий, а также Open Source сообщества Kubernetes - основного компонента технологического стека CNCF.

Kubernetes - это ведущая в отрасли платформа с открытым исходным кодом для оркестрации и управления контейнерами, которая быстро становится стандартом для контейнерных приложений. Развертывание Kubernetes может быть сложным, особенно в том, что касается хранения данных, обеспечения безопасности и создания сетей. Открывая исходный код своего полностью поддерживаемого автоматизированного шаблона Kubernetes Terraform для Oracle Cloud Infrastructure, корпорация Oracle помогает разработчикам избежать этих проблем и легко устанавливать, запускать контейнерные приложения на основе Kubernetes и управлять ими с исключительно высокой производительностью «голого железа»,.где вычислительные мощности публичного облака предоставляются без накладных расходов на серверную виртуализацию (Bare Metal Cloud Services).

Oracle выпустила Oracle Linux Container Services для использования с Kubernetes. Эти сервисы упрощают запуск и конфигурирование Kubernetes для любой среды на базе Oracle Linux, будь то публичное, частное облако или площадка клиента. Данное решение было разработано как расширение для Oracle Linux и Oracle Linux Container Services для Docker с упрощенной моделью установки, поэтому разработчики могут легко настроить и развернуть свою среду оркестровки за считанные минуты.

«Никто не обладает большим опытом управления сложными корпоративными рабочими нагрузками, чем Oracle. Присоединившись к CNCF, мы облегчили использование предприятиями мощных возможностей технологий с нативной поддержкой контейнеров для упрощения своих инфраструктурных сред, чтобы можно было работать действительно в режиме гибридного облака, причем с любым облаком, - сказал Марк Кавадж (Mark Cavage), вице-президент Oracle по разработке программного обеспечения. - Технологии CNCF, такие как Kubernetes, Prometheus, gRPC и OpenTracing, являются важнейшими элементами инструментария разработки ПО - как нашего, так и наших клиентов. Совместно с CNCF корпорация Oracle развивает открытую экосистему контейнеров, созданную для совместимости облаков, поддержки корпоративных нагрузок и высокой производительности».

«Oracle обладает многолетним опытом удовлетворения потребностей предприятий, известных во всем мире, - отметил Крис Анищик (Chris Aniszczyk), главный операционный директор Cloud Native Computing Foundation. - Мы рады, что Oracle стала платиновым членом CNCF и считаем, что корпорация будет играть ключевую роль в формировании будущего корпоративных облаков».

Это объявление продолжает серию недавних новостей, подчеркивающих приверженность Oracle открытому исходному коду и экосистеме контейнеров, в том числе выделение ресурсов для разработок по проекту Kubernetes, открытие исходного кода нескольких утилит для контейнеров и предоставление флагманских баз данных и инструментов для разработчиков в Docker Store.