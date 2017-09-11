Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту

21 сентября 2017 года в Москве пройдет аналитический форум Navicon. Data Talks 2017. Эксперты и бизнес-практики расскажут, как построить «умный» бизнес на основе данных, используя самые современные ИТ-инструменты и технологии: AI, machine learning, Big Data.

Искусственный интеллект, дата майнинг и машинное обучение взрывают рынок, помогая предпринимателям по всему миру мгновенно принимать сложные управленческие решения. AI-революция полностью изменит рынок за 5 лет.

В рамках пленарной дискуссии «Machine Revolution» руководители российских бизнес-структур и производственных компаний обсудят, как AI приживается в реальном бизнесе. Разработчики решений на базе нейронных сетей помогут понять, нужен ли искусственный интеллект, а главное – что нужно сделать для того, чтобы вывести бизнес на тот уровень развития, для которого применение AI будет наиболее органичным и результативным.

В дискуссии примут участие Александр Тихонов, директор департамента по продвижению ПО IBM Восточная Европа/Азия; Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных HeadHunter; Евгения Дворская, руководитель проекта JungleJobs.ru и North.ai; Дмитрий Федосеев, Performance Director OMD Resolution; Андрей Джанбаев, экс-директор департамента архитектуры IT X5 Retail Group; Петр Иванов, директор по IT и BI «Ипсен»; Илья Тихомиров, заведующий лабораторией искусственного интеллекта РАН; Дмитрий Федосеев, Performance Director OMD Resolution и другие топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

Тематические сессии Navicon. Data Talks покажут, каким потенциалом обладают данные и технологии их обработки для решения каждой из ключевых бизнес-задач организаций.

Сессия I. «Данные и производство». Мы покажем, как сократить стоимость выпуска, хранения и перевозки продукции, используя интеллектуальные инструменты анализа данных.

Сессия II. «Данные и продажи». Используете инструменты анализа, но продажи не растут? Применяйте когнитивный анализ данных в системах нового поколения – а мы расскажем, как сделать это наименее затратным способом.

Сессия III. «Данные и финансы». Финансовая отчетность по первому требованию и интеллектуальное планирование бюджетов – AI создает «умный» бизнес на каждом уровне предприятия, а мы помогаем.

Вместе с лучшими экспертами и практиками рынка пройдут обсуждения концепций smart data, data transformation, data as a currency и их актуальность в условиях российского бизнеса. В рамках форуме будет возможность познакомиться с новейшими аналитическими решениями и предложениями рынка, которые повышают эффективность использования данных: корпорация IBM продемонстрирует новейшие аналитические решения на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта: в частности, популярную во всем мире разработку IBM Watson.

Аудитория форума – более 300 собственников бизнеса, генеральных и финансовых директоров, руководителей отдела продаж и маркетинга, планирования и аналитики.

Форум пройдет 21 сентября 2017 г. в пространстве Digital October (Берсеневская Hабережная, 6, стр. 3). Время проведения: 9.00-15.30.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Получить дополнительную информацию о форуме, ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по этому адресу.