Ростех запустил пилотный проект в сфере электронного образования

С 1 сентября 2017 года в Свердловской области (в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле), стартовал пилотный проект внедрения Единой Электронной Образовательной Среды (ЕЭОС). Он станет самым масштабным по использованию комплексной системы электронного образования в России: проект рассчитан на 350 классов-участников, свыше 700 учителей, более 10 000 школьников.

В проекте апробации участвует треть школ в 4 муниципалитетах Свердловской области. Они были выбраны решением министерства образования региона. Реализацией проекта занимается Национальный Центр Электронного Образования (НЦЭО) – дочернее предприятие Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, которое специализируется на информатизации образования. Финансирование проекта осуществляется НЦЭО, электронные гаджеты и сопутствующие элементы системы передаются в школы безвозмездно. На данном этапе объем финансирования апробации составил около 300 млн руб., еще 150 млн руб. планируется потратить до конца 2017 г.

Эксперименты по внедрению электронных устройств в образовательный процесс проходили и ранее, но принципиальное отличие проекта ЕЭОС в его комплексном подходе. Речь идет о разработке полноценной цифровой инфраструктуры образовательной среды, затрагивающей различные аспекты жизни школы, – от мониторинга успеваемости до обеспечения безопасности учеников. В рамках пилотного проекта для обеспечения полноценного функционирования ЕЭОС НЦЭО точечно решает вопросы построения необходимых элементов инфраструктуры. Так, в ряде школ в сельской местности смоделировано создание защищенной WiFi-сети при отсутствии проводного канала доступа. Такие решения крайне актуальны для России, в которой процент отдаленных школ достигает 40%.

«Сегодня электронные носители в образовании становятся стандартом для стран, заинтересованных в приобщении молодого поколения к цифровой среде. Однако наша цель - создать не отдельные программы или устройства, дополняющие учебный процесс, а полноценный программно-аппаратный комплекс, электронную среду обучения на базе общенациональной образовательной платформы», – сказал директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко. «После окончания пилотного проекта будут сделаны различные замеры. Таким образом мы сможем проанализировать, насколько удобна внедряемая система, какие изменения необходимо внести, чтобы она работала более эффективно. По результатам мы модернизируем систему и используемые гаджеты, и предложим готовую финансовую модель для внедрения в других регионах».

Один из важных элементов ЕЭОС – электронный гаджет школьника, созданный российскими разработчиками, - представляет собой двухэкранное панельное устройство (планшет). Внешне гаджет напоминает книгу. Электронные устройства полностью безопасны для учеников, так как один из двух экранов выполнен на основе технологии «электронных чернил». Весят они не более 1,5 кг. Госкорпорация Ростех отвечает за техническую реализацию проекта, в то время как образовательный контент остается прерогативой Минобрнауки России и специализированных издательств. В рамках пилотного проекта образовательный контент представлен изданиями из федерального перечня учебников.

«На данном этапе внедрение персональных электронных устройств в образовательный процесс позволит, в частности, уменьшить затраты государства и родителей на учебные материалы и дополнительный контент. Это часть большой картины - в будущем широкомасштабное использование образовательных гаджетов позволит с самого раннего возраста выявлять таланты и способности детей и адаптировать учебные процессы соответственно их возможностям и успеваемости» - сказал генеральный директор НЦЭО Константин Козлов.

В течение года НЦЭО в сотрудничестве с Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом будет проводить мониторинг исполнения программы по ряду показателей - в частности, по успеваемости школьников-участников. Для сравнения будет осуществляться мониторинг ряда классов, не участвующих в программе. Текущая готовность инфраструктуры региона и школ к массовому внедрению электронного образования и оценка стоимости построения дополнительных элементов инфраструктуры будут внесены НЦЭО в сводную финансовую модель. В дальнейшем это позволит определить стоимость программы развития электронного образования в России.

Проект апробации ЕЭОС рассчитан на 2017-2018 учебный год, при этом первые значимые результаты Госкорпорация получит уже к концу 2017 года.​