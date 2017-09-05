«Астерос» выходит на рынок крупноформатных экранов

«Астерос» подписала партнерское соглашение с компанией BARCO, всемирно известным разработчиком крупноформатных дисплеев, видеостен и проекционного оборудования нового поколения. Первым проектом партнеров станет создание гигантского медиа-куба для арены «Динамо» в Москве.

BARCO производит высокотехнологичную аудиовизуальную и проекционную технику, широко используемую по всему миру в спортивной индустрии, телевещании, кинематографе, на медийных объектах, концертных площадках, развлекательных центрах. Вендор делает ставку на комплексное решение задач любого уровня сложности для самых разнообразных объектов. Сотрудничество с ведущим российским системным интегратором будет способствовать укреплению статуса BARCO, прежде всего, в отечественной спортивной индустрии. Для «Астерос» данное соглашение – это возможность усилить существующую мультимедиа-экспертизу и занять новую для себя нишу поставки дисплеев крупного формата, лазерных и светодиодных видеостен, а также проекционного оборудования, в том числе для виртуальной реальности.

В последние годы в проектном портфеле «Астерос» доминируют объекты спортивного назначения, важное место среди которых занимает уникальный стадион-трансформер «Динамо» на территории градостроительного комплекса «ВТБ Арена парк». Именно здесь будет реализован первый проект «Астерос» и BARCO в статусе официальных партнеров.

В рамках проекта «Астерос» обеспечит оснащение медиа-кубом закрытой многофункциональной арены «Динамо». Здесь будет установлен 8-гранный светодиодный медиакуб с двумя кольцами. В качестве источников применяется инновационное гибкое светодиодное полотно серии R7. Размер больших граней составляет 6.24х5.46 м, диаметры большого и малого колец 10.3 и 7.82 м, соответственно. Для подвеса медиакуба на фермовых конструкциях Арены, спроектирована и изготавливается специальная металлоконструкция для закрепления 6 лебедок с системой высокоточного дистанционного управления. Решение позволяет устанавливать высоту позиционирования медиа-куба в соответствии с требованиями спортивных федераций и в зависимости от типа мероприятия. Максимальная высота подъема составляет 23м., обслуживание можно производить как с верхнего уровня мостков, так и с уровня ледовой площадки. Система управления контентом реализована на решениях Barco: процессоре Е2 с контроллером Event Master EC-30. «Астерос» выполнит весь комплекс работ «под ключ», начиная от проектирования и заканчивая монтажом многотонных металлоконструкций в зрительских зонах.

«Экспертиза «Астерос» в создании мультимедиа проектов является одной из сильнейших на российском ИТ-рынке, но мы всегда ищем новые идеи и возможности расширить спектр своих решений. Мы вдохновлены опытом коллег из компании BARCO по созданию уникальных светодиодных конструкций, видео-инсталляций, невероятных сценических и визуальных эффектов, преображающих реальность и находящих применение на крупнейших объектах и мероприятиях городов мира. Уверен, что партнёрство с BARCO даст нам не один повод для гордости», — сказал Алексей Есаулов, директор проекта «Динамо», группа «Астерос».

«Россия — удивительная и многогранная страна, богатая традициями. Москвичи достаточно искушены различными аудиовизуальными эффектами, а потому в высшей степени требовательны к оснащению городских улиц, офисов, торговых центров, концертных залов. В этом российские клиенты не уступят жителям Токио, Нью-Йорка или Гонконга. Мы имели опыт работы с «Астерос» раньше, и рады, что теперь, в статусе официальных партнеров, можем развивать новые направления бизнеса, начав с единственного в своём роде, сложного и интересного объекта — стадиона «Динамо», — отметил Сурен Мнацаканян, менеджер по развитию бизнеса, представительство Barco n.v. (Бельгия) в России и СНГ.

Видеостены и крупноформатные дисплеи BARCO осуществляют мониторинг за половиной мирового электроснабжения. Ежегодно в мире организовывается более 30 000 мероприятий с использованием светодиодных экранов и проекторов Barco. В частности, c их помощью спроектирован уникальный купол с эффектом виртуальной реальности в Gates Planetarium в Денвере, организовано ежегодное праздничное проекционное шоу на центральной площади Мадрида Plaza Mayor, а также создана мультимедийная инсталляция на открытии Дубайского водного канала. В России BARCO знаменита, прежде всего, тем, что приняла участие в технической подготовке конкурса «Евровидение», прошедшего в 2009 году в Москве.