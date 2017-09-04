HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии

HP Inc. и «Делойт Консалтинг ЛЛП» объявили о создании альянса, направленного на ускорение перехода промышленных компаний во всем мире на цифровые технологии. Компании будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати HP на крупных производственных предприятиях и обмениваться своим уникальным опытом в области цифровой трансформации, чтобы помочь предприятиям ускорить разработку и выпуск продукции, создать более гибкие цепочки поставок и оптимизировать эффективность на протяжении всего цикла производства. Это позволит стимулировать развитие инноваций, снизить издержки производства и потери, ускорит процесс вывода продукции на рынок, а также повысит конкурентоспособность крупных предприятий на фоне динамично развивающейся мировой экономики.

Новый альянс будет использовать созданные в HP передовые решения и инструменты JetFusion 3D Printing, партнерскую экосистему, лидирующую на рынке, и наработки в области цифровой трансформации производства в сочетании с доступом к клиентам «Делойта» на международном уровне, с его прочными деловыми связями в промышленной отрасли, непревзойденным опытом цифровых операций и достижениями в области трансформации цепочек поставок для ряда крупнейших мировых предприятий.

«Четвертая промышленная революция уже началась. Ни один из секторов мировой экономики не претерпевает сегодня более радикальных преобразований, чем рынок промышленного производства, оцениваемый в $12 трлн, — отметил Дион Вейслер, президент и генеральный директор компании HP Inc. — Организации, инвестирующие в цифровые технологии, стремятся опередить своих конкурентов. Революционная технология 3D-печати, помноженная на уникальный опыт компании «Делойт», помогут нашим клиентам трансформировать свое производство и победить в конкурентной борьбе».

«Цифровизация глобальных производственных операций и практик повлияет на компании и потребителей во всем мире. 3D-печать будет играть важную роль в кардинально меняющемся производстве, — сказал Пунит Ренжен, генеральный директор международной сети «Делойт». — Альянс двух исключительных брендов объединяет ведущую платформу 3D-печати HP с достижениями компании «Делойт» в сфере цифрового производства и формирования глобальной клиентской базы».

Скорость, экономичность, качество и надежность решений HP в области 3D-печати способствуют повышению эффективности деятельности предприятий, среди которых такие мировые лидеры, как BMW Group, Jabil, Johnson & Johnson, Nike и многие другие, а также крупные производственные компании стран Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Комплексная производственная экосистема HP включает ведущие инжиниринговые, компьютерные, промышленные компании, такие как SAP, Siemens, Autodesk и Materialise, а также участников уникальной открытой платформы 3D-материалов, включая Arkema, BASF, Evonik, Henkel, Lehman & Voss и Sinopec Yanshan Petrochemical Co.

Практика «Делойта» по управлению цепочками поставок и производственными операциями в сфере оказания поддержки компаниям по применению цифровых бизнес-стратегий в рамках производственных инициатив с целью повышения операционной эффективности является лидирующей на мировой арене. «Делойт» создал экосистему цифровых партнеров, включая Amazon Web Services (AWS), Cloudera, Dassault Systèmes, Google Cloud, SAP и Siemens, позволяющую ускорить процесс цифровой трансформации клиентов. «Делойт» будет играть важную роль в переходе организаций на использование технологии 3D-печати в рамках своих цепочек поставок — шаг, который позволит кардинально изменить механизм работы производственных предприятий.

Благодаря сокращению затрат, увеличению скорости и гибкости производства, расширению дистрибуции и созданию совершенно новых рынков во всем мире 3D-печать стоит во главе новой всемирной промышленной революции.

Альянс, который начнет свою работу на территории США и со временем охватит другие регионы, является частью постоянного сотрудничества HP и «Делойта», направленного на ускорение перехода предприятий на цифровые технологии. Компании предложат решения, объединяющие огромные возможности «Делойта» в области трансформации и новейшие решения от HP, — такие, как управляемая печать, DaaS, мобильность и решения в области кибербезопасности.