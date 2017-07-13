«Техносерв Консалтинг» разработала сервис для автоматизации программ лояльности малого и среднего бизнеса

«Техносерв Консалтинг» представила решение «TSC Loyalty Cloud». Созданием и автоматизацией программ лояльности для крупных федеральных игроков ритейл-рынка «Техносерв Консалтинг» занимается более 10 лет. С учетом растущего спроса на рынке средних и малых сетей было создано решение, позволяющее компаниям прогнозировать поведение клиентов и управлять их покупательской активностью.

Уникальность сервиса – отсутствие существенных инвестиций в решение со стороны клиента при функциональности, во многом превосходящей функциональность крупных западных производителей ПО, а также наличие базы знаний лучших практик российского рынка.

При покупке подписки на решение, партнер получает автоматизированные рабочие места маркетологов, позволяющие накапливать и сегментировать клиентскую базу, общаться с клиентами по различным каналам коммуникации, настраивать механики поощрений, анализировать отклики и делать все необходимые аналитические отчеты.

Платформа состоит из четырех модулей: аналитическая система, модуль мотивационных механик, CRM, модуль коммуникации с клиентами.

Важной задачей, которую решает платформа – исполнение ФЗ 54. Сервис взаимодействует с мобильным приложением налоговой службы, что позволяет уйти от пластика и использовать QR код мобильного приложения как идентификатор, а также отправлять электронные чеки на почту покупателя.

По опыту команды «Техносерв Консалтинг» внедрение решения несет ряд существенных выгод для партнеров (варьируются от подотрасли и регионов продаж): дополнительный прирост базы клиентов на 30-45%; повышение частоты покупок на 30-60%; увеличение среднего чека на 30-50%; сокращение затрат на обслуживание клиентов до двух раз; исполнение ФЗ 54.

Решение интегрировано с другими полезными сервисами.

Например, сервисом распознавания лиц, который не требует никаких внешних идентификаторов от клиента.

На кассе камерой фиксируется лицо покупателя и сразу кассир получает полную информацию о клиенте: его продуктовые предпочтения, уровень участия, статус участника и прочие данные. Это позволит клиенту не предъявлять при совершении покупок бонусную карту, мобильное приложение или как-то дополнительно идентифицироваться. Система зафиксирует изображение с камеры, идентифицирует клиента и начислит бонусы за покупку, при этом не требуется дополнительное оборудование, подходят обычные камеры, установленные в большинстве магазинов.

Система не хранит фотографии пользователей, только хэш с набором атрибутов, формирующих ключ в базе данных.

«Проанализировав малый и средний рынки ритейла, мы поняли, что не все готовы покупать западные промышленные системы по ряду причин: дорогие лицензии, сложно интегрировать в существующий ландшафт, дорого внедрять и поддерживать. При этом, очевидно, что для успешных продаж даже небольшим компаниям необходимо накапливать базу постоянных клиентов, гибко давать им бонусы и скидки, продавать подарочные карты, адресно общаться по различным каналам коммуникации, и все это должно происходить в реальном времени, без привлечения IT специалистов и сторонних консультантов. Наш опыт и наработанную за последние 10 лет экспертизу на таких крупнейших проектах по построению программ лояльности как «Аэрофлот бонус», М.Видео, «Нам по пути» для АЗС «Газпромнефть» - мы вложили в создание сервиса, который, мы уверены, поможет вывести бизнесы наших партнеров на новый уровень», – сказал Максим Мелешко, директор по развитию бизнеса «Техносерв Консалтинг».

«TSC Loyalty Cloud» может быть размещена в облачной платформе Техносерв Cloud, в стороннем дата-центре, либо в дата-центре заказчика. Для каждого клиента возможно индивидуальное конфигурирование опций сервиса и уровня поддержки.