SAP запустила программу Startup Focus в России

SAP объявила об операционном запуске в России программы Startup Focus. В рамках сотрудничества SAP будет помогать российским стартапам создавать решения для B2B-заказчиков и выводить их на российский и глобальный рынок. Презентация программы состоялась на конференции Startup Village в Сколково.

«Наша цель – привлечь в программу большую группу стартапов, чтобы получить как минимум 10-12 проверенных проектов, которые мы можем вывести на рынок в этом году. В России существует сильное стартаперское сообщество, и мы хотим, чтобы местные разработчики могли создавать корпоративные B2B-решения, интересные для клиентов SAP в России и глобально. Не важно, где стартап находится географически – его решения будут доступны для нашей клиентской базы по всему миру», – сказал Манжу Бансал (Manju Bansal), вице-президент SAP и глобальный руководитель программы Startup Focus.

Startup Focus – виртуальный акселератор для стартапов, разрабатывающих корпоративные сервисы с фокусом на машинном обучении, интернете вещей, искусственном интеллекте, AR/VR и т.д. В глобальной программе сегодня участвуют стартапы из 65 стран мира. Участие в программе бесплатно, и SAP не получает долю в компаниях, что делает акселератор привлекательным для инновационных компаний на ранней стадии. Для вступления в программу стартапы должны соответствовать строгим критериям, отбор в программу проходит только 15% из числа компаний, подавших заявку.

Участники получают доступ к технологиям SAP (включая SAP HANA и SAP Cloud Platform) для разработки или запуска своих решений. Кроме технологий, SAP также предоставляет доступ к техническим экспертам, включая архитекторов ПО, чтобы помочь стартаперам ускорить разработку продуктов.

Программа была запущена в 2012 году, и на сегодняшний день более 5600 стартапов уже подали заявку для участия, 925 из них были одобрены. На данный момент в рамках программы было выпущено 265 проверенных решений для продажи клиентам SAP по всему миру.

«SAP активно сотрудничает с российскими стартапами и Фондом Сколково уже 5 лет и уже 4 года – в формате индустриального партнера ИТ-кластера Сколково в Startup Tour и Startup Village. Теперь мы хотим усилить взаимодействие с российской экосистемой и предложить стартапам, заинтересованным в выходе на международные рынки, участие в глобальной программе SAP Startup Focus», – отметил Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs СНГ.

Команда SAP Startup Focus нацелена добиваться успеха для своих стартапов и, в зависимости от уровня готовности проекта и интересов клиентов, помогает подающим надежды компаниям по следующим направлениям: участие в глобальных выставках и конференциях вместе с SAP; разработка позиционирования, ключевых сообщений и контента для маркетинга; помощь в определении подходящей модели для лицензирования и бизнеса; презентация перед венчурными инвесторами; коммуникация с прессой и аналитиками; сопровождения клиентских сделок.

Высокий уровень стартапов, которые участвуют в программе, подтверждает факт, что за 4 года 12 стартапов были приобретены ведущими ИТ-компаниями, включая Apple, Salesforce, Autodesk и Software AG. В 2016 году стартапы из программы SAP Startup Focus заключили около 100 сделок по своим решениям с большими корпоративными клиентами SAP и получили значительную прибыль.

В рамках Startup Village эксперты SAP наградили 4 стартапа в качестве победителей специальной номинации «Завтра начинается сегодня. Инновационные технологии и решения для бизнеса». Лучшие проекты были отобраны по следующим критериям: сервис может улучшить конкурентные преимущества при использовании технологий SAP и связан с одной из следующих областей – интернетом вещей, машинным обучением, прогнозной аналитикой, управлением бизнесом в режиме реального времени или анализом и обработкой Big Data. Победителями в номинации от SAP стали четыре проекта: «Твинс технологии», Winuum.ru, CPS Wearables и CargoOnline Lab. Стартапы получат следующие призы – сертификаты на обучение в SAP по курсу «Интернет вещей в действии на технологиях SAP» и бесплатную годовую подписку на сервис SAP Cloud Platform Innovation Pack и Integration Pack.