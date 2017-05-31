«Билайн» запускает маркетплейс для корпоративных клиентов и партнеров

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о создании собственной цифровой экосистемы — Decos. В основе новой системы лежит технология виртуализации сетевых функций (NFV) и принцип маркетплейса. Decos будет использовать открытый код, что позволит партнерам «Билайна» оперативно интегрировать свои сервисы в систему, а корпоративным клиентам даст широкий выбор цифровых продуктов в качестве услуг по запросу (as a service). Проект планируется полностью завершить в 2018 г., сообщили CNews в «Вымпелкоме».

Экосистема Decos представляет собой набор модулей для предоставления VAS- и OTT-услуг, IoT- и M2M-решений, облачных колл-центров, телефонии и видеосервисов. Она реализована по аналогии с мобильными магазинами приложений и делится на два сегмента: для партнеров и для клиентов, рассказали в компании. Партнеры получают унифицированные инструменты для разработки собственных сервисов под нужды клиентов, а также интерфейс для их подключения. В свою очередь, корпоративные клиенты могут выбрать необходимый сервис на «витрине» и подключить его в личном кабинете с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса платформы.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «Вымпелкома», отметил: «Создание цифровой экосистемы — это еще один значительный шаг трансформации в digital-компанию. Мы запускаем экосистему в собственной сети, используя самые последние технологические решения. Переход к виртуализации позволит нам предлагать клиентам сервисы и услуги, ранее нереализуемые телеком-операторами. Кроме того, такой подход позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру сети».

В рамках новой цифровой концепции Decos уже запущены облачные решения для корпоративных клиентов. В их основе лежит технология виртуализации конечных устройств заказчика в облаке оператора (vCPE). На данное решение уже переведены B2B-сервисы «Билайн», включая «Облачную АТС». Новое виртуальное решение отличается от традиционного сетевого подключения возможностью работать в любых сетях доступа: мобильной, фиксированной или Wi-Fi, открытом интернете.

По информации «Вымпелкома», сегодня корпоративные клиенты «Билайн» в Москве и Санкт-Петербурге могут воспользоваться необходимыми услугами во всех своих офисах вне зависимости от их географического расположения благодаря возможностям виртуальной платформы. Начиная со второй половины 2017 г. планируется расширение географии и количества услуг, предоставляемых при помощи vCPE.