«Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье

Компания «Мегафон» расширила географию предоставления 4G-услуг на КавМинВодах, а также запустил сверхскоростные мобильные сети в Невинномысске и Будённовске. Как рассказали CNews в операторе, специалисты ставропольского «Мегафона» обеспечили 4G-сигналом более 70% территорий Невинномысска, Будённовска, Ессентуков, Железноводска, Георгиевска, станиц Ессентукская и Незлобная, а также сёл Ивановское и Краснокумское.

«До недавнего времени мы предоставляли 4G-услуги в 9 городах и сёлах Ставрополья. Теперь суперскорости мобильного интернета доступны уже в 18 населённых пунктах региона. В преддверии туристического сезона мы обеспечили максимально широкое 4G-покрытие территории КавМинВод, — рассказала Людмила Высочина, директор Ставропольского отделения компании «Мегафон». — Также отмечу, что 4G особенно актуален для сёл и станиц, во многих из которых по объективным причинам население испытывает сложности с проводным интернет-доступом. Поэтому запуск наших 4G-сетей был и остаётся эффективным инструментом в комплексной работе по снижению цифрового неравенства в интересах сельских жителей».

Ставропольские сети оператора обслуживают уже порядка 300 тыс. 4G-устройств. Снижение стоимости «разгоняющихся» до 100 Мбит/с смартфонов, планшетов, модемов и роутеров стимулирует подключение новых абонентов и рост потребления интернет-трафика: с января 2017 г. в ставропольской 4G-сети абоненты «Мегафона» уже сгенерировали более 1 петабайта информации, что превышает показатели ряда регионов СКФО.

Сети четвёртого поколения оператора связи сегодня доступны почти 1,5 млн жителей края в Ставрополе, Михайловске, Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Ессентуках, Минеральных Водах, Буденновске, Георгиевске, Железноводске, Иноземцево, Татарке, Дёмино, Верхнерусском, Ессентукской и Незлобной, Ивановском и Краснокумском.