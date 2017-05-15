SATA SSD накопители Toshiba HK4 используются в All-Flash массивах NetApp SolidFire

Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о применении SATA SSD-дисков серии HK4 в отдельных моделях массивов хранения данных NetApp SolidFire на основе флеш-памяти без шифрования, позволяющих клиентам NetApp выйти на новые рынки. Toshiba является ключевым поставщиком SSD-дисков для систем NetApp SolidFire. Согласно с недавно представленными отчетами компании IDC о состоянии рынка, Toshiba была отмечена как лидер роста среди поставщиков в 2016 г. в сегменте SSD-дисков объемом $17 млрд.

SATA SSD-диски Toshiba серии HK4 позволят усовершенствовать системы NetApp SolidFire SF4805, SF9605 и SF19210, обеспечивая оптимизированные для центров обработки данных показатели времени задержки, энергопотребления и производительности, а также возможности шифрования для таких сфер применения, как аналитика, веб- и файловые серверы, базы данных и виртуализированные среды. Серия HK4 представляет собой первую серию SSD-дисков Toshiba без шифрования с интерфейсом SATA для устройств SolidFire и дополняет существующую серию SSD-дисков HK4 с шифрованием.

«Нашим клиентам необходима прогнозируемая и высокая производительность, которую обеспечивают SSD-диски Toshiba для центров обработки данных, — сказал Петер Вюст (Peter Wuest), старший директор группы перспективных решений и инноваций в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в компании NetApp. — С появлением SSD-дисков Toshiba без шифрования устройства NetApp SolidFire смогут выйти на рынки таких стран, как Россия, где требуется использование дисков без шифрования».

Новые совместные разработки являются самыми последними результатами сотрудничества между компаниями Toshiba и NetApp, закрепляя успехи совместной работы в прошлом году, в ходе которой компании представили SSD-устройства с сертификацией по федеральному стандарту обработки информации США (FIPS) на основе SSD-дисков Toshiba PX04S с интерфейсом SAS 12 Гбит/с для систем хранения зашифрованных данных.

«Toshiba использует имеющийся опыт проектирования, чтобы создавать инновационные продукты для таких компаний, как NetApp, — сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Electronics Europe. — Мы постоянно стремимся обеспечивать исключительное качество продукции и удовлетворять растущие потребности экосистемы компании NetApp и ее клиентов».