Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack

VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру, внедрил корпоративное частное облако на базе VMware Integrated OpenStack для поддержки инициатив по цифровой трансформации бизнеса. VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих нагрузок VMware vSphere в управляемом с помощью API облаке OpenStack.

«Облачные услуги Amadeus Cloud Services позволяют нам быть новаторами и нести полную ответственность за то, что мы делаем, — сказал Вольфганг Крипс (Wolfgang Krips), старший вице-президент подразделения глобальных операций Amadeus. — Стабильность — важный аспект в этом вопросе, и решения VMware Integrated OpenStack и NSX как раз помогают нам поддерживать тот уровень стабильности, которого ожидают наши заказчики».

Amadeus — это технологическая компания со штаб-квартирой в Мадриде (Испания), работающая в отрасли глобального туризма. Решения компании повышают эффективность работы туристических агентств, корпораций, авиалиний, аэропортов, отелей, железных дорог и других организаций. Заказчики опираются на технологии и услуги Amadeus на всех этапах организации путешествий — от первоначального поиска до бронирования, от ценообразования и выписки билетов до управления бронью, и от регистрации до отправления. Согласно данным компании, системы Amadeus ежедневно обрабатывают почти 4 миллиарда транзакций.

Чтобы лучше обслуживать растущие потребности внутренних и внешних заказчиков, Amadeus внедрил корпоративное частное облако. Заказчикам нужен был быстрый доступ к ресурсам и сервисам ИТ, сквозная автоматизация для непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD), поддержка нативных облачных приложений нового поколения и высокой доступности приложений и услуг. Для удовлетворения этих запросов в качестве основы для своего облака компания выбрала программное обеспечение VMware.

IaaS-платформа компании («инфраструктура-как-услуга») построена на базе решений VMware Integrated OpenStack, VMware NSX,VMware vSAN и VMware vSphere®. Будучи сторонником и участником проектов с открытым кодом, Amadeus выбрал OpenStack, так как хотел создать платформу с возможностью гибкой разработки. Изучив широкий выбор дистрибутивов OpenStack, Amadeus остановился на VMware OpenStack, оценив простоту внедрения решения и интеграции с VMware vSphere и NSX.

Используя VMware NSX в сочетании с VMware Integrated OpenStack, Amadeus значительно увеличил гибкость бизнеса, предоставив пользователям возможности запускать рабочие нагрузки со всеми связанными виртуальными сетями и службами безопасности по требованию, без необходимости ручного вмешательства или затратных по времени процессов. В частности, Amadeus использует VMware NSX для распределенной логической маршрутизации и распределенной межсетевой защиты сети по всей IaaS-платформе. VMware Integrated OpenStack дает Amadeus надежную основу, обеспечивающую бесперебойную доступность приложений и сервисов и возможность использования таких функций vSphere, как vMotion для уменьшения времени простоя рабочих нагрузок. Кроме того, VMware Integrated OpenStack позволяет Amadeus распоряжаться имеющимися ресурсами, компетенциями и инструментами для внедрения среды OpenStack, управления ею и ее обновления без необходимости прибегать к услугам внешних консультантов.

В результате трансформации центра обработки данных Amadeus увеличил скорость обслуживания внутренних и внешних заказчиков. Благодаря VMware Integrated OpenStack Amadeus автоматизировал настройку и внедрение приложений с помощью шаблонов OpenStack Heat, сократив время такого внедрения с нескольких недель до часа и менее.

«VMware является одним из наших самых надежных партнеров уже более 15 лет, — отметил Вольфганг Крипс. — И мы очень рады вместе работать над переходом к платформам нового поколения, чтобы строить будущее отрасли путешествий».