МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии

МТС объявила запустил скоростной интернет 3G и 4G в поселке городского типа Усть-Нере в Республики Саха (Якутия). Как рассказали CNews в компании, впервые более 5500 жителей самого крупного населенного пункта Оймяконского улуса, известного как район «Полюса холода», смогут воспользоваться мобильным интернетом.

МТС стала первым и единственным оператором, обеспечившим все улицы Усть-Неры скоростным мобильным интернетом, включая социально значимые объекты, больницы, детские сады и школы, спортивные учреждения, а также популярные места отдыха.

«Никогда ранее на данной территории со сложнейшими климатическими условиями не велось строительство волоконно-оптических линий связи, способных обеспечивать граждан новейшими телекоммуникационными услугами. Прокладка кабеля от Якутска до Магадана чрезвычайно важна, потому что вдоль автомобильной дороги Р-504 расположено много труднодоступных населенных пунктов, где живет порой несколько тысяч человек. Наконец-то, жители этих населенных пунктов получат современные услуги связи», — сказал министр информационных технологий, связи и средств массовой информации РФ Николай Никифоров.

«Сегодня при развитии сети в Республике Саха, МТС уделяет внимание удаленным населенным пунктам, которые находятся в сложных климатических и географических условиях. Стремясь сделать современные технологии доступными максимальному числу жителей региона, мы расширяем географию своей сети, и «идем» в сложные районы, где доступ к телеком-услугам жизненно необходим, – отметил директор филиала МТС в Республике Саха (Якутия) Константин Зимин. – Теперь жители Усть-Неры могут комфортно пользоваться мобильным интернетом; более того сеть 4G может стать для них полноценной альтернативой проводному интернету, что особенно актуально для удаленных и северных регионов страны».

Сегодня сеть «четвертого поколения» доступна для более 60 процентов населения Республики Саха (Якутия). Воспользоваться 4G МТС могут жители 26 населенных пунктов – Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Беркакит, Кангалассы, Серебрянный Бор, Чульман, Нижний Бестях, Жатай, Марха, Маган, Пригородный, Павловск, Тюнгюлю, Покровск, Улахан-Ан, Чурапча, Усть-Нера, Ой, Ытык-Кюель, Хатассы, Октемцы, Майя, Намцы и Борогонцы. При этом в 10 из них, сеть LTE работает сразу в двух диапазонах 1800 и 2600 МГц, что позволило не только расширить зону покрытия сети в два раза, но и увеличить скорость мобильного интернета до 105 Мбит/с.