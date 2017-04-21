Dell EMC представила результаты исследования эффективности ИТ-трансформации компаний

Dell EMC представила результаты нового исследования ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, проведенного аналитической компанией Enterprise Strategy Group (ESG). В ходе опроса ИТ-директоров и руководителей крупных компаний в разных странах выяснилось, что большинство респондентов уверены, что их организации еще не в полной мере используют различные аспекты ИТ-трансформации, чтобы оставаться конкурентоспособными во все более цифровом мире.

Перед организациями стоит задача преобразовать унаследованные ИТ-системы и технологии, и цифровая трансформация становится движущей силой. Однако, как показало данное исследование, проведенное по заказу Dell EMC, 95% респондентов утверждают, что их организации рискуют отстать от небольшой группы компаний, которые уже трансформируют свои ИТ-инфраструктуры, процессы и методы доставки продуктов/решений/услуг, чтобы ускорить преобразование в «цифровое предприятие».

Многие организации все еще измеряют жизненный цикл приложений в месяцах, если не в годах; имеют разрозненную, не интегрированную инфраструктуру; продолжают бороться с проблемами унаследованной архитектуры — то есть сталкиваются со всеми препятствиями, характерными для тех, кто стремится к успешной цифровой трансформации.

«Эти результаты отражают ситуацию, когда подавляющее большинство заказчиков говорят о том, что им необходимо оптимизировать существующую инфраструктуру, чтобы воспользоваться возможностями цифровой эры, — сказал Дэвид Гульден (David Goulden), президент Dell EMC. — Тем не менее, исследование показывает, что большинство респондентов отстают от “элиты” — небольшой группы конкурентов, которым удалось “взломать код” ИТ-трансформации, что позволило им успешнее конкурировать на рынке. Инвестируя в ИТ-трансформацию, организации получают возможность преодолеть противоречия между унаследованными ИТ и новыми цифровыми технологиями, чтобы в конечном итоге достигать своих целей, ускорить выход продуктов на рынок и повысить конкурентоспособность».

Исследование ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve проводилось с целью понять роль ИТ-трансформации в становлении цифрового бизнеса. В исследовании использовалась специально разработанная модель зрелости, чтобы выявить различные этапы развития ИТ-трансформации и выяснить, в какой степени глобальные организации достигли этих этапов. Результаты исследования опираются на ответы респондентов о локальной ИТ-инфраструктуре их организаций, о реализованных процессах и организационных изменениях.

В ходе опроса руководителей одной тысячи организаций из разных стран выявлено четыре этапа зрелости, достигнутой ими в области ИТ-трансформации:

Этап 1 – «Отстающие» (12%). Организации на данном этапе отстают по многим, если не по всем, результатам оценки ИТ-трансформации в исследовании ESG.

Этап 2 – «Начинающие» (42%). Организации демонстрируют прогресс в области ИТ-трансформации, но с минимальным внедрением современных технологий центров обработки данных.

Этап 3 – «Развивающиеся» (41%). Организации демонстрируют приверженность трансформации ИТ и показывают средний уровень развертывания современных технологий центров обработки данных и методов доставки ИТ-услуг.

Этап 4 – «Трансформированные» (5%). Наиболее продвинутые организации в области ИТ-трансформации.

Большинство респондентов (71%) согласны с тем, что ИТ-трансформация необходима для сохранения конкурентоспособности бизнеса. 85% из числа «трансформированных» компаний считают, что их организации находятся в «очень сильной» или «сильной» позиции, чтобы конкурировать и преуспевать на своем рынке в течение следующих нескольких лет, в отличие от 43% наименее зрелых компаний.

«Трансформированные» организации сообщают о наибольшем прогрессе в использовании ИТ-ресурсов для ускорения инноваций и вывода продуктов на рынок; в области автоматизации выполнявшихся ранее вручную процессов и задач; в использовании ИТ как источника прибыли, а не затрат. Эти компании превзошли целевые показатели по доходам в прошлом году (96%), более чем вдвое опередив менее зрелых конкурентов; в восемь раз чаще, чем наименее зрелые организации, сообщают о высокой степени сотрудничества между ИТ- и бизнес-подразделениями; достигают «хорошего прогресса» (в семь раз вероятнее, чем менее зрелые), поскольку ИТ служат в них источником прибыли, а не затрат; они в семь раз чаще, чем менее зрелые организации, рассматриваю ИТ как важный фактор повышения конкурентоспособности бизнеса; используют ИТ-ресурсы для ускорения инноваций, продвижения и вывода продуктов на рынок (в шесть раз больше, чем наименее зрелые организации).

Согласно исследованию ESG, внедрение современных технологий центров обработки данных, таких как масштабируемые системы хранения данных и конвергентная/гиперконвергентная инфраструктура, может повысить гибкость и оперативность развертывания инфраструктуры, реализации ИТ-проектов и разработки приложений. Исследование показало: 54% респондентов используют для поддержки приложений конвергентную или гиперконвергентную инфраструктуру; 58% респондентов внедрили в той или иной степени масштабируемые системы хранения; примерно 50% респондентов придерживаются программно-определяемого подхода в долгосрочной перспективе и уже приступили к внедрению, оценке или планированию программно-определяемых технологий.

По данным ESG, внедрение современных ИТ-процессов, таких как возможности самообслуживания, управление ИТ по типу публичного облака или использование методологий DevOps, могут быть признаками успешно трансформированной компании. Исследование продемонстрировало, что 26% респондентов обладают «широкими» или «устоявшимися» возможностями самообслуживания; 65% респондентов добились «отличного» или «приемлемого» прогресса в обеспечении конечных пользователей такими же возможностями предоставления ИТ-ресурсов, какие они могут получить у провайдера сервисов публичного облака; 43% респондентов заявляют о «широком» или «хорошем» внедрении принципов и передовой практики DevOps.

ИТ-трансформация часто коррелирует с более тесными и эффективными отношениями между ИТ- и бизнес-подразделениями, что было подтверждено исследованием. Его результаты показали, что 36% ИТ-организаций (и результаты их деятельности) оцениваются руководством или советом директоров ежемесячно, а 38% — ежеквартально; 39% организаций имеют в штате ведущего руководителя ИТ-подразделения, который подчиняется непосредственно генеральному директору; 61% наименее зрелых организаций указывают на то, что их акционеры рассматривают ИТ как «постоянного поставщика услуг, но в конечном счете – в качестве источника затрат».

Джон Макнайт (John McKnight), вице-президент по исследованиям и аналитическим услугам, Enterprise Strategy Group, отметил: «Для роста и улучшения всех аспектов своего бизнеса компании сегодня все больше полагаются на технологии. Тем не менее, исследование ESG показало, что по общему признанию полностью"трансформированные" ИТ-организации — пока еще редкость. Хорошая новость в том, что по мере продвижения по "кривой зрелости" можно получать все новые преимущества, и достичь этого можно, следуя примеру “трансформированных” организаций».

Адам ДеМаттия (Adam DeMattia), директор по исследованиям, Enterprise Strategy Group, сказал: «Унаследованные ИТ в значительной мере не готовы к новым требованиям цифрового бизнеса: жизненный цикл приложений измеряется месяцами, а то и годами; разрозненная, неинтегрированная инфраструктура не позволяет организациям получить целостную картину своих данных; возникают узкие места в производительности, которые влияют на работу конечных пользователей на разных площадках, требующих постоянной доступности и малого времени отклика; негибкие архитектуры ИТ заставляют организации осуществлять серьезную модернизацию при малейшем изменении требований бизнеса, а традиционные процессы выделения ресурсов таковы, что информационные технологии часто рассматриваются как препятствие, а не как средство для развития бизнеса. Организации должны устранить этот конфликт между целями цифровой трансформации и сегодняшней реальностью, иначе бизнес не будет достигать своих конечных целей».

Исследование проводилось компанией Enterprise Strategy Group с 9 декабря 2016 г. по 5 января 2017 г. по заказу Dell EMC на основе онлайн-опроса одной тысячи директоров ИТ-подразделений, руководителей и сотрудников из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Японии и Австралии. Респонденты знакомы с текущим состоянием своих организаций, планируемым ИТ-бюджетом и расходами; они участвуют в процессах закупки своими организациями инфраструктурных решений. Респонденты представили крупные предприятия из различных отраслей.