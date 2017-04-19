Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за I кв. 2017 г. Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica за первый квартал 2017 года превысила 100 млн руб. Значение консолидированного показателя EBITDA группы Inoventica в отчетном периоде выросла в сравнении год к году на 66% и составила 25 млн руб. Чистая прибыль также продемонстрировала более чем двукратный положительный рост.

Наиболее динамично развивающимся направлением Inoventica остается информационная безопасность. Доходы, полученные компанией «Иновентика технолоджес» от реализации коммерческих инсталляций системы защиты от сетевых атак invGUARD, в 9 раз превысили аналогичный показатель 2016 года.

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств Inoventica выросла незначительно и осталась на уровне 800 млн руб. По состоянию на 31 марта 2017 года обязательства по внешним для Группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

В первом квартале 2017 года в группе Inoventica произошел ряд важных событий. Состоялась реструктуризация активов путем приобретения головной компанией группы Inoventica («Коммуникации для инноваций») 10% собственных акций. Запуск нового, одного из самых дешевых на рынке, тарифа «MiniKVM» в линейке «Виртуальный сервер на Linux» компании Inoventica Services. В результате досрочного погашения последнего внутригруппового обязательства чистый долг «Коммуникации для инноваций» достиг положительного значения, превышающего 100 млн руб. Inoventica Services одержала уверенную победу в открытом аукционе, проводимом в электронной форме Министерством Финансов России, по предоставлению информационно-технологической инфраструктуры для прикладного программного обеспечения Минфина России. Цена контракта составила почти 10 млн руб.

Группа Inoventica подписала меморандум о намерениях с SOFTEL, ведущей ИТ-компанией Республики Куба. Группа Inoventica заключила контракт с ведущим системным интегратором в области информационной безопасности «Информзащита» на поставку решения для реализации проекта по защите информационных систем крупного корпоративного заказчика. Inoventica приступила к формированию ключевых компетенций в области создания игровых платформ.

Inoventica Services дополнила новым контуром защиты предоставленную ранее защищенную IaaS-платформу для исследовательской компании «Астон Консалтинг». Inoventica Services объявила о проведении акции «Домены .RU/.РФ по 89 рублей», согласно которой каждый клиент до конца июня 2017 года может зарегистрировать новый домен в этих зонах на выгодных условиях.

В Совет директоров КДИ был избран Попов Олег – эксперт по управлению активами в областях ИТ, телекоммуникаций, цифрового медиа и платного телевидения, в прошлом заместитель генерального директора и член Правления в МГТС и «Северо-Западный Телеком».

Группа Inoventica в течение семи лет остается единственной непубличной компанией на рынке облачных услуг и услуг связи, регулярно публикующей квартальные результаты своей деятельности, что свидетельствует о высоком уровне корпоративного управления и финансовой прозрачности.