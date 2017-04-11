«Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX

«Корус Консалтинг» объявила о завершении проекта по автоматизации товародвижения крупного украинского мультиканального ритейлера «Комфи Трейд». Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

«Комфи Трейд» — одна из первых омниканальных торговых сетей в Украине. Компания работает на рынке розничной торговли бытовой техникой и электроникой с 2005 года и является одним из лидеров отрасли. Бизнес компании насчитывает 77 современных магазинов в 48 городах страны.

Ранее основные бизнес-процессы «Комфи Трейд» были автоматизированы на базе Microsoft Dynamics AX 2009, но в связи с развитием стратегии омниканальности функциональности текущей версии ERP-системы стало недостаточно – требовалась новая, технологичная и высокопроизводительная система, способная поддержать дальнейший рост компании, повысить эффективность бизнес-процессов и качество обслуживания.

В результате анализа рынка и различных предложений интеграторов партнером проекта была выбрана «Корус Консалтинг», имеющая не только глубокую экспертизу в ритейле и понимание стратегии омниканальности, но и успешный опыт масштабных проектов по переходу на новую систему. Специалисты «Корус Консалтинг» провели аудит текущей системы, а также разработали ИТ-стратегию дальнейшего развития ландшафта информационных систем «Комфи Трейд». Учитывая предложенные интегратором рекомендации, руководство компании приняло решение о полномасштабном переводе всех ключевых бизнес-процессов на Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Новая система должна была предоставить покупателю единый сервис, единую информацию о товаре и одинаковую доступность товаров во всех каналах продаж – в традиционном магазине, на сайте компании, а также у операторов колл-центра – на любом этапе клиентского пути, начиная от поиска и получения информации о товаре, заканчивая доставкой заказа и послепродажным обслуживанием.

Среди основных задач было не только развитие омни-канальности, но также повышение скорости внедрения инновационных разработок и поддержка новых современных форматов магазинов. В ходе проекта был автоматизирован полный цикл товародвижения, включая автоматический расчет цепочек подзаказа по всем каналам продаж, а также процессы закупки, розничные, оптовые продажи, продажи со склада поставщика, складские операции и многое другое. В рамках одного из первых внедрений модуля TMS (Transport Management System) на базе Microsoft Dynamics AX была трансформирована транспортная логистика, в том числе доставка товаров клиенту и магистральная доставка. Особенностью проекта стала автоматизация учета ретро-бонусов поставщиков, а также формирование необходимых управленческих разрезов себестоимости для ценообразования, расчетов с поставщиками и других целей.

Система была интегрирована со всеми программными продуктами компании: фронт-офисной системой на базе «1С: Управлением Торговлей 7»; eCommerce-платформой Magento, складским модулем WMS на базе Microsoft Dynamics AX 2009, системой «1С: Бухгалтерия», а также со всеми внешними партнерскими ПО.

«Наша новая ERP-система Microsoft Dynamics 2012 R3 совершенно новым контуром накрыла компанию, став действительно ключевой системой – она теперь является первоисточником всех важных данных «Комфи Трейд», в котором автоматизированы все основные бизнес-процессы компании. В результате проекта мы получили гибкую для изменений, производительную систему, оперативно модифицируемую под меняющиеся условия рынка. Многие опции стали доступны в формате настроек, также за время после внедрения мы уже смогли сделать изменения, которые были невозможны в старой ERP. Хотелось бы особенно отметить гибкость и профессионализм «Корус Консалтинг», благодаря которой удалось сделать проект качественно и внедрить систему в наиболее благоприятный период низкого сезона», - отметила руководитель дирекции развития бизнеса «Комфи Трейд» Маргарита Разумова.

«“Корус Консалтинг” всегда стремится предлагать компаниям самые передовые технологические решения, ведь именно информационные технологии помогают розничному бизнесу повышать операционную эффективность и всегда оставаться на шаг впереди конкурентов. Microsoft Dynamics AX 2012 обладает принципиально новыми характеристиками производительности и масштабируемости, что крайне важно для развития розничной сети. Это комплексная, многофункциональная система, которая покрывает фронт-офис, бэк-офис, работает быстро, эффективно, с заделом технологических возможностей на будущее. Важно отметить, что новая система готова к дальнейшей модификации уже непосредственно силами ИТ-службы “Комфи Трейд”», - сказал Дмитрий Ващилов, руководитель направления розничной торговли департамента ERP «Корус Консалтинг».