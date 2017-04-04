Голосовые решения BSS включены в Реестр отечественного ПО

BSS объявила о том, что на основании решения экспертного совета по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 марта 2017 года в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных включены сведения о программных комплексах BSS.CodyFi, BSS.SignyFi и BSS.VeryFi авторства компании.

BSS.CodyFi позволяет автоматически распознавать естественную речь NLU (Natural Language Understanding) без необходимости подстройки под конкретный голос, пол и возраст человека. BSS.CodyFi интегрируется в прикладные системы, предназначенные для речевых коммуникаций между людьми и/или между человеком и машиной (голосовой IVR, системы голосовой биометрии, системы надиктовки текстов, CRM-системы и т.д.).

BSS.SignyFi предназначен для автоматического семантического анализа речи, выделения категорий и поиска ключевых слов при обработке обращений. BSS.SignyFi может использоваться как для анализа речевых коммуникаций, так и для создания чат-ботов. Извлечение смысловой категории распознанной речи, предоставляет пользователю возможность вести диалог с машиной, используя естественную речь, а не простые команды. С помощью BSS.SignyFi можно создавать автоматические классификаторы обращений в контакт-центры, проводить сортировку обращений по скилл-группам операторов, анализировать качество работы операторов и многое другое.

BSS.VeryFi создан для верификации и идентификации человека по биометрическому отпечатку голоса (VoicePrint). Встраивание BSS.VeryFi в прикладные системы позволяет создавать биометрические отпечатки голоса человека (VoicePrint) и производить автоматическую верификацию и идентификацию человека во время разговора. Основными сферами применения являются контакт-центры финансовых учреждений, различные системы контроля управления доступом (СКУД), в том числе к системам хранения персональной и медицинской информации о гражданах.

Директор департамента голосовых цифровых технологий BSS Андрей Чучелов отметил: «Включение систем BSS, связанных с голосовыми технологиями, в Реестр отечественного ПО, открывает для нас возможности расширения клиентской базы, получения дополнительного опыта по внедрению наших программных продуктов в государственном и корпоративном секторе, где востребованность таких решений уже ни у кого не вызывает сомнения».

Единый реестр российского ПО создан в рамках предпринимаемых государством мер по приоритетному использованию в государственных структурах и компаниях с государственным участием отечественных программных продуктов.