Один на всех и все на одного: более 600 российских банков ведут борьбу за клиента

30 марта в Москве прошла конференция «ИКТ в финансовом секторе 2017», организованная CNews Conferences и CNews Analytics. Участники обсудили итоги 2016 г., соотношение традиционного оффлайн- и современного онлайн-обслуживания клиентов, а также работу банков с новыми цифровыми бизнес-моделями. Основные тезисы докладов: мобильность, клиентоориентированность, масштабируемость и безопасность ИКТ в финансовом секторе.



Банковский сектор в России активно развивается. Согласно обзору ЦБ от 25 января 2017 г. прибыль кредитных организаций по итогам 2016 г. достигла p930 млрд, что почти в 5 раз больше, чем за предыдущий год. По мнению участников конференции, российские банки по ряду направлений уже опережают мировые тенденции. «Отрасль финансовых технологий и банковская отрасль очень хорошо развиты в России с точки зрения конечного пользователя. По моему опыту, часто зарубежным мобильным приложениями для банковских клиентов, системам интернет-банкинга для юридических лиц далеко до уровня Российской Федерации», – утверждает Александр Шаман, технический директор «Систем искусственного интеллекта».



На первый план выходит борьба за клиента. Новые каналы обслуживания становятся конкурентным преимуществом. Теперь банки активно внедряют удобные и доступные мобильные сервисы. Вместе с тем, растет финансовая грамотность клиентов. Так, по словам директора по электронному бизнесу «Альфа-Капитал» Евгения Полякова, население активно интересуется инвестиционными продуктами, понимая, что это не сверхзакрытая область. Поэтому появляются онлайн-сервисы, позволяющие самостоятельно приобретать понятные инвестиционные продукты даже неподготовленным клиентам.

Все более уверенно на рынке себя чувствуют компании, привносящие современные технологии в мир финансов, так называемый финтех. При этом сами банки видят в них скорее партнеров, чем конкурентов. По мнению заместителя председателя правления банка «Уралсиб» Максима Белоусова, финтех – это помощники и партнеры, но ни в коем случае не угроза для развития банков.

В то же время, несмотря на активный переход в онлайн, банки не готовы полностью отказываться от обычных оффлайн-отделений. «Мы – очень молодой банк, и для клиентов было важно прийти и «пощупать», чтобы поверить, что мы не фикция, а действительно банк. И не забывайте, что есть определенный сегмент клиентов, которым хочется общаться», – считает Илья Титов, управляющий директор «Модульбанка».

