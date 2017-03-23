«Битрикс24» поможет мексиканскому правительству проводить опросы населения

Партнер компании «1С-Битрикс», компания InformUnity, совместно с интегратором из Перу анонсировала разработку мобильного приложения для правительства Мексики. В основе решения — сервис «Битрикс24». Приложение будет использоваться для опросов мексиканцев на социально значимые темы: законодательные инициативы, коммунальные услуги, индекс доверия к чиновникам. Всего будет опрошен миллион человек, сообщили CNews в «1С-Битрикс».

Схема опросов будет выглядеть следующим образом. Волонтеры из правительственных организаций будут делать обход по квартирам и опрашивать население — по аналогии с переписью населения в России. Полученную информацию сотрудники будут заносить в приложение на смартфоне. Данные будут сохраняться в гаджетах даже при потере интернета. Обработка данных будет происходить в решении на основе «Битрикс24».

«Мы наблюдаем активный интерес к «Битрикс24» со стороны правительственных организаций по всему миру. Глобальная задача чиновников — перевод всей государственной машины на цифровые рельсы. Пример тому — проект в Мексике. “Битрикс24” — российский проект, который показывает большой потенциал экспорта российского ПО на мировой рынок», — подчеркнул Дмитрий Вальянов, руководитель международного направления «Битрикс24».

По информации «1С-Битрикс», на сегодняшний день среди пользователей сервиса «Битрикс24» также: силовые ведомства Сьерра-Леоне (Африка); Департамент работы с волонтерами ООН (Африка); Правительство Гайаны (Южная Америка); «Сообщество производителей молока Калифорнии (США); Министерство здравоохранения Великобритании; Пенитенциарная система штата Вирджиния (США); Комиссия по ценным бумагам Катара. В частности, полиция Сьерра-Лионе использует «Битрикс24» для коммуникаций сотрудников, а ООН — как основной инструмент координации работы волонтеров в Африке и Пакистане, уточнили в компании.