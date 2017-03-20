В России искусственный интеллект начал размещать наружную рекламу вместо человека

Компания oneFactor представила систему искусственного интеллекта, отвечающую за размещение цифровой наружной рекламы. Система, использующая технологии машинного обучения, позволяет не только находить нишевые целевые аудитории и проводить супертаргетинг, но и полностью автоматизирует процесс медиапланирования и размещения цифровой наружной рекламы. Продукт создали компания oneFactor — разработчик систем искусственного интеллекта — и группа медийных агентств Media Direction Group, входящая в рекламный холдинг Omnicom. Широкая коммерческая эксплуатация началась с Новосибирска и продолжится в других городах России, сообщили CNews в oneFactor. Новую технологию уже опробовали такие компании, как Uber, Bayer, MediaMarkt, Metro С&C, HeadHunter, Hasbro.

Решение oneFactor и Media Direction Group позволяет управлять выходами контента на цифровых наружных конструкциях в режиме реального времени. Он оценивает пешеходный и автомобильный поток рядом с цифровыми носителями с учетом их направления движения и показывает те рекламные сообщения, которые соответствуют интересам, социально-демографическому профилю или другим критериям, выбранным рекламодателем. Система анализирует нагрузку на базовые станции мобильных операторов. Используемые алгоритмы машинного обучения позволяют не только использовать стандартные параметры задания целевых аудиторий, но и, например, предсказывать потребность пользователя в заказе такси или поиске работы.

По итогам размещений компании проанализировали не только медийные показатели, такие как объем накопленных целевых рейтингов или охват целевой аудитории, но и реальные бизнес-показатели, которые наружная реклама раньше не позволяла измерять: прирост трафика, конверсию в посещения торговых точек и т.д. Согласно данным oneFactor и Media Direction Group, в результате теста удалось повысить таргетированность размещения и его эффективность в два раза и более (по узкотаргетированным целевым аудиториям), а еще более чем в полтора раза увеличить конверсию рекламных кампаний. Конверсия измерялась по реальным посещениям торговых точек и другим целевым действиям, необходимым рекламодателям.

«Бизнес получает возможность таргетировать размещение наружной рекламы в реальном времени на основе точных данных об аудитории, находящейся рядом с рекламной поверхностью. И благодаря технологии машинного обучения автоматически формировать оптимальный медиаплан для каждой рекламной конструкции, что позволяет эффективно использовать весь доступный медиабюджет», — заявил генеральный директор oneFactor Роман Постников.

По мнению генерального директора Media Direction Group Андрея Брайовича, использование технологии programmatic, во-первых, оптимизирует затраты на размещение при сохранении параметров кампании как с точки зрения охвата, так и накопленных TRP, во-вторых, увеличивает эффективность на 15-35% от каждого потраченного рубля. «Кроме того, Media Direction Group активно использует рекомендательные сервисы oneFactor для планирования и оптимизации геолокаций на разные целевые аудитории применительно к стандартной наружной рекламе, доля которой, несмотря на бурный рост числа digital-конструкций, остается доминирующей», — добавил он.

«MediaMarkt развивает омниканальную модель продаж, поэтому мы последовательно применяем все форматы, которые объединяют digital- и оффлайн-каналы коммуникации с потребителем. По итогам тестирования programmatic-технологии в Новосибирске, в феврале сопоставимые продажи магазинов в Сибири выросли на 5%, в том числе и в онлайн-канале. Мы видим перспективы сотрудничества с Media Direction Group по размещению наружной рекламы с использованием технологии искусственного интеллекта, — подчеркнул Гидо Рем, генеральный директор MediaMarkt, Россия. — В частности, с точки зрения повышения фактической конверсии в магазинах и потенциально — дополнительного трафика и продаж на сайте MediaMarkt в результате показа релевантных сообщений нашим клиентам».