«Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом

«Воентелеком» объявил о приобретении доли в размере 47,35% уставного капитала в обществе «Воентелеком — Интегрированные системы и сети» («ВТК-ИСС»). Прежде компания в качестве подрядной организации около десяти лет занималась интеграционной деятельностью в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Генеральным директором «Воентелеком — Интегрированные системы и сети» с 2016 года является Михаил Сурков.

Вновь созданная структура продолжит одно из традиционных направлений деятельности компании — комплексное оснащение объектов связи цифровым телекоммуникационным оборудованием. Предполагается, что в предстоящем контракте на цифровизацию объектов связи «ВТК-ИСС» будет передано не менее 20% от общего объёма строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Около 70% возьмёт на себя «Воентелеком», ещё 10% будут исполнять подрядные организации.

«ВТК-ИСС» — уже второе зависимое общество, созданное с участием «Воентелекома». Ранее компанией была приобретена доля в размере 49% уставного капитала в ООО «Воентелеком-Сервис» — одной из ведущих организаций, обслуживающих ИТ-инфраструктуру в Южном и Центральном регионах России. В контракте на централизованное сервисное обслуживание и ремонт техники связи, который сейчас находится в стадии согласования, «ВТК-Сервис» предстоит выполнять до 60% объёмов работ, ранее передаваемых подрядным организациям.

Создание зависимых обществ лежит в русле стратегии компании, взявшей курс на финансовое оздоровление в 2013 году с приходом нового генерального директора Александра Давыдова. На протяжении нескольких лет «Воентелеком» последовательно создаёт прозрачную бизнес-модель эффективной экономики, обеспечивающей стабильный рост финансово-экономических показателей.

За три года доля собственных работ в общем объёме гособоронзаказа увеличилась с 8 до 60%, выручка возросла в 2,5 раза и в 2015 году составила 13,9 млрд руб. В том же году была получена прибыль в размере 650 тыс. руб. Итоги 2016 года также ожидаются успешными.

Компания продолжает планомерно увеличивать объёмы работ в рамках гособоронзаказа, выполняемых собственными силами. Таким проектом для «Воентелекома» станет централизованное сервисное обслуживание и ремонт стационарной техники связи и автоматизированных систем управления, поставленных на снабжение в Вооружённые Силы РФ. По новому контракту, готовящемуся к исполнению, компания примет более чем 5 700 объектов вместе с размещённой на них техникой общим количеством свыше трёх тысяч единиц.

В течение нескольких лет эти работы «Воентелеком» исполнял в рамках единого контракта на централизованное сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры ВС РФ. В прошлом году новый проект выделил продукцию военного назначения в отдельное направление. Это связано с тем, что вопросы контроля качества обслуживания и ремонта ВТС и АСУ распоряжением Минобороны России были отнесены к компетенции военной приёмки.

К исполнению первого контракта были привлечены подрядные организации. Теперь в его реализации будут задействованы службы системно-технического обслуживания в составе филиальной сети «Воентелекома», в частности, Хабаровского, Приволжско-Уральского, Северо-Кавказского, Санкт-Петербургского, Калининградского филиалов.

Одновременно компания продолжит выполнять контракт по централизованному сервисному обслуживанию ИТ-инфраструктуры. В этом проекте также участвует филиальная сеть компании. В текущем году значительно расширил свою зону ответственности Хабаровский филиал, добавив себе объекты краевого центра, Благовещенска и Биробиджана. А Калининградский филиал теперь занимается обслуживанием и ремонтом на территории всей области.