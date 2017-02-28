CTI построила ЦОД для продовольственной сети «Мария-Ра»

Компания CTI завершила строительство основного центра обработки данных (ЦОД) сети продуктовых магазинов «Мария-Ра» в г. Барнаул. Интегратор и ритейлер заключили 5-летний сервисный контракт на обслуживание инфраструктуры дата-центра, сообщили CNews в CTI.

Сеть «Мария-Ра» включает более чем 850 магазинов на территории Алтайского края, республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Компания постоянно расширяет сеть магазинов. Эта тенденция явилась причиной создания дата-центра, который смог бы разместить как существующую ИТ-инфраструктуру, так и перспективную.

Системный интегратор провел полный цикл работ, включая разработку проектной документации, поставку оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Для размещений ИТ-оборудования были установлены серверные шкафы с системой контейнеризации холодного коридора. Охлаждение оборудования обеспечили рядные кондиционеры Stulz с инверторными компрессорами.

Бесперебойное электроснабжение ИТ-нагрузки обеспечил модульный онлайн-ИБП марки SNR, а также дизель-генераторная установка. В части безопасности дата-центр оснастили системой охраны, видеонаблюдения и пожаротушения.

Вся инженерная инфраструктура обеспечена системой непрерывного мониторинга основных технологических параметров работы ЦОД.

«Специалисты нашей компании обладают богатым опытом в построении ЦОДов под различные бизнес-задачи клиентов, — рассказал главный инженер проекта компании CTI Максим Пальчевский. — Использованные в данном случае технические решения обеспечивают необходимый уровень резервирования и надежности, поэтапный рост нагрузки и позволяют проводить регламентные сервисные работы инженерного оборудования без отключения ИТ-сервисов».

«Перед нами стояла сложная и интересная задача по построению ЦОД, — добавил со своей стороны ИТ-директор «Мария-Ра» Владимир Назаров. — Реализация проекта компанией CTI позволила нам расширить возможности существующей ИТ-инфраструктуры, а также повысить степень отказоустойчивости сети».