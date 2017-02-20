Veeam укрепила позиции на рынке решений для непрерывной доступности данных в облачной среде

Veeam Software объявила о развитии технологий для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise). Как рассказали CNews в компании, соглашения с лидерами рынков, инновации и новые инициативы улучшат экосистему Veeam для поставщиков облачных и сервисных услуг (VCSP), которая состоит из более чем 14300 участников и 45000 реселлеров. Все это поможет клиентам Veeam в кратчайшие сроки внедрить облачные технологии в свою инфраструктуру.

Решения Veeam для непрерывной доступности данных в инфраструктурах с различными облаками являются компонентами процесса цифровой трансформации компаний. По данным IDC, через два года 67% ИТ-систем и программного обеспечения крупных компаний будут интегрированы с облаком. Информация является основной любого бизнеса, поэтому решения для восстановления данных как услуги (DRaaS) особенно необходимы для соответствия современным стандартам непрерывной доступности в «облачную эпоху». По оценке Gartner, за два года рынок DRaaS увеличится в три раза, достигнув отметки $3,4 млрд к 2019 г.

Ориентируясь на эти стремительные перемены, а также развивая успех, достигнутый в 2016 финансовом году (рост выручки Veeam от реализации облачных решений за прошедший год составил 79%), компания и ее партнеры в текущем году планируют инвестировать до $200 млн и предложить возможность бесплатного резервного копирования и DRaaS через свою экосистему поставщиков и реселлеров во всем мире.

Veeam укрепила свою команду, назначив Дэнни Аллана (Danny Allan) вице-президентом Veeam по внедрению облачных технологий и стратегии корпоративного сотрудничества (Vice President of Cloud Integration and Alliance Strategy). Будучи главным техническим директором (CTO) Desktone, приобретенной компанией VMware, Аллан отвечал за разработку технической стратегии и стратегии предоставления услуг для вычислительных сред конечных пользователей. Он активно сотрудничал с поставщиками услуг, системными интеграторами и крупными компаниями по проектированию, разработке и внедрению решений для виртуальных инфраструктур. Также Аллан является создателем и соавтором патента Horizon Air Hybrid-Mode от VMware. Более того, он разработал техническую стратегию, позволившую VMware перейти от традиционного ПО к облачным услугам.

«Все больший фокус на гибкости бизнеса и стремление к использованию облачных услуг для достижения успеха в условиях современной цифровой экономики предоставляют Veeam и еe партнерам беспрецедентные возможности для развития, – сказал Дэнни Аллан. – Veeam не только предлагает простые в использовании и надежные решения по обеспечению непрерывной доступности данных, но и обладает опытной и мотивированной командой. Меня всегда вдохновляла команда Veeam, партнеры программы VSCP и наши клиенты, которых также можно назвать частью этой расширенной команды».

Veeam продолжит предоставлять услуги в рамках своей стратегии использования мультиоблаков, позволяя компаниям получать непрерывный доступ к данным в облаке и из облака. Это возможно благодаря решениям для резервного копирования как услуги (BaaS), DRaaS и агентским решениям для частных, физических, публичных и гибридных облачных инфраструктур.

«В настоящее время мы наблюдаем переломный момент в индустрии, когда бизнес без стратегии экстренного восстановления (DRaaS) может столкнуться с такими проблемами, как высокая стоимость обслуживания, медленная скорость работы и потеря конкурентного преимущества. Вопрос уже состоит не в том, стоит ли компаниям внедрять данную стратегию, а в том, когда начинать это делать, – сказал Питер Маккей (Peter McKay), президент и исполнительный директор компании Veeam. – Более 230000 клиентов полагаются на решения Veeam для доступности данных и приложений в режиме 24.7.365. Многие из них хотели бы воспользоваться преимуществами, которые предоставляет облако, поэтому мы создали специальное решение Veeam Availability Platform для гибридного облака. Вместе с партнерами [14300 участников программы VSCP и более 45000 реселлеров] Veeam готова сделать серьезный вклад для помощи партнерам и клиентам в переходе на облачные технологии».

«Хотя использование облачных технологий многие связывают со снижением расходов, наши пользователи и партнеры считают, что ключевую роль здесь играет скорость и высокое качество услуг, – отметил Пол Мэттс (Paul Mattes), вице-президент Global Cloud Group, Veeam. – Компании начинают все чаще использовать облачные среды, ПО как услугу и решения, созданные специально для работы в облаке. Veeam готова сделать все возможное, чтобы они смогли получить ощутимую выгоду от облачных технологий уже сейчас».

Серьезность намерений Veeam в плане развития в сфере облачных технологий подтверждается партнерством с Microsoft. С помощью технологии Direct Restore в Microsoft Azure организации могут автоматически переносить и восстанавливать локальные виртуальные машины. Это повышает эффективность решений Veeam по обеспечению непрерывной доступности данных и позволяет клиентам максимально использовать возможности облака.

Открылась регистрация на VeeamON 2017, крупнейшее мировое мероприятие, освещающее вопросы доступности данных для гибридного облака, которое пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана, с 16 по 18 мая 2017 г. Среди главных спикеров Марк Руссинович, технический директор Microsoft Azure и Санджай Пунен, исполнительный директор и руководитель клиентских операций компании VMware.