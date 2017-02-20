BeepCar расширил географию и представил маршруты «туда и обратно»

Сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках BeepCar холдинга Mail.Ru Group расширил список стран, на территории которых можно создавать поездки. Как рассказали CNews в компании, теперь с его помощью можно организовать путешествие в Европу. Также реализован ряд новых возможностей, упрощающих организацию поездок.

География маршрутов, которые можно преодолеть с помощью BeepCar, значительно расширилась. Теперь сервис позволяет создавать поездки в Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Чехию и Азербайджан. Кроме того, с момента запуска BeepCar поддерживает поездки по России, Украине, республике Беларусь, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану и Кыргызстану.

Теперь при создании поездки можно указать день и время возвращения. Таким образом, водитель может сразу найти попутчиков на обратную дорогу, не тратя время на добавление отдельной поездки.

Также реализована возможность включить автоматическое подтверждение всех бронирований. Эта опция создана для тех случаев, когда водитель рад любым компаньонам в дороге и хочет ускорить процесс поиска попутчиков. Автоматическое подтверждение сэкономит время автомобилиста — а пассажиру не придется ждать ответа.

Обновления доступны для всех платформ – на сайте BeepCar, а также в официальных мобильных приложениях для iOS и Android.