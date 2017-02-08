Trend Micro анонсировала Deep Security 10 для защиты серверов в гибридных облачных средах

Компания Trend Micro Incorporated, мировой разработчик решений для кибербезопасности, объявила о выпуске Trend Micro Deep Security 10 с технологиями XGen Security. XGen Security представляет собой сочетание технологий защиты разных поколений, дополненное системой обнаружения угроз и доступное во всех решениях Trend Micro. В этом релизе решение Deep Security дополнено новыми технологиями безопасности, оптимизированными для достижения должной производительности, операционной эффективности и оперативного реагирования на недавно обнаруженные угрозы, сообщили CNews в Trend Micro.

Как отмечается, Deep Security включает в себя разумное сочетание технологий защиты разных поколений для обеспечения безопасности серверов от известных угроз, включая защиту от вредоносных программ, а также систему предотвращения вторжений (IPS) для обнаружения и остановки серьезных атак. В рамках реализации стратегии XGen Security в Deep Security 10 добавлено несколько новых технологий защиты, включая предотвращение несанкционированного изменения программного обеспечения и контроль приложений. Разработанная для гибридных облачных сред новая функция контроля приложений поможет защитить серверы от изощренных атак, таких как программы-вымогатели, даже в условиях, когда состав используемых приложений регулярно обновляется, а гибкие вычислительные ресурсы распределяются между виртуальными и облачными средами, утверждают в компании.

Сфокусированное на оптимизации возможностей определять неизвестные угрозы Deep Security 10 теперь поддерживает интеграцию с системой песочниц Trend Micro Deep Discovery. Кроме того, к постоянно растущему списку передовых технологий защиты вскоре добавится и машинное обучение.

Решение Deep Security оптимизировано для развертывания в таких средах, как VMware, AWS и Microsoft Azure, и обеспечивает сквозную управляемость, позволяя автоматически обнаруживать новые узлы и обеспечивать их защитой. По словам разработчиков, этот релиз включает в себя большое количество улучшений по части интеграции и управления, в том числе более быстрое подключение для защиты вычислительных ресурсов в средах AWS и Azure, поддержку нового формата пользовательского профиля в Azure, а также диспетчера ресурсов Azure v2 (Azure Resource Manager v2, ARM). Решение обеспечивает защиту Docker-контейнеров с помощью таких технологий, как защита от вредоносных программ, IPS и контроль приложений для защиты динамически развёртываемых контейнеров.

«Многочисленные технологии действительно необходимы для защиты от современных сложных угроз. Однако защита должна соответствовать скорости функционирования бизнеса, а сама система безопасности должна поддерживать гибкость современных архитектур, которые включают в себя виртуализацию и облачные ресурсы, — считает Дункан Браун (Dunkan Brown), заместитель вице-президента отдела безопасности в IDC. — С выпуском Deep Security 10 у Trend Micro появляется возможность обеспечивать клиентов постоянно расширяющимся набором технологий, которые оптимизированы для защиты вычислительных ресурсов в гибридных облачных средах в сочетании с возможностью сквозного контроля и управления».

«Мы не только помогаем нашим клиентам обеспечить поддержку важных изменений в инфраструктуре, таких как Docker-контейнеры, но и отвечаем на их потребности в различных моделях приобетения решений для безопасности, — подчеркнул Билл Макги (Bill McGee), старший вице-президент и генеральный менеджер Trend Micro по защите гибридных «облаков». — Deep Security можно приобрести и как программный продукт и как сервис, а также в маркетплейсах AWS и Azure, что обеспечивает гибкость модели приобретения, включая почасовую оплату в “облаке”».

По информации Trend Micro, решение Deep Security 10 будет доступно в марте 2017 г.