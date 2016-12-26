Samsung Electronics начала продажи флагманских устройств в отделениях банка «Восточный»

Компания Samsung Electronics расширяет программу по продажам флагманских устройств бренда в сотрудничестве с российскими банками. Новым партнером программы стал КБ «Восточный». С декабря 2016 г. клиенты «Восточного» банка из Иркутска, Красноярска, Хабаровска и Южно-Сахалинска могут приобрести устройства Samsung по привлекательной цене. Техника доступна в инновационных отделениях банка, где для удобства клиентов сотрудники проводят операции на планшетах, сообщили CNews в Samsung Electronics. Среди смартфонов, участвующих в программе: Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Galaxy A7, Galaxy A5, Galaxy A3.

Акция доступна всем держателям карт КБ «Восточный». Стать клиентом банка можно в любом отделении, получив карту с банковским продуктом в течение 15 минут.

«Совместная программа с компанией Samsung позволила нам расширить спектр услуг розничным клиентам в крупнейших городах Сибири и Дальнего Востока. В этом партнерстве мы предлагаем качественный и быстрый сервис “два в одном”. Теперь совершенно не обязательно ехать в магазин электроники — достаточно зайти в ближайшее отделение банка “Восточный” и оформить покупку. Особенно приятно, что топовые смартфоны Samsung можно приобрести по выгодной цене», — подчеркнул председатель Правления КБ «Восточный» Алексей Кордичев.

«В октябре 2016 года мы запустили программу по продаже флагманских устройств Samsung в отделениях российских банков. Для нас это был новый положительный опыт, и мы рады анонсировать расширение как географии проекта, так и списка его партнеров. Стоит отметить, что новую услугу оценили и сами банки, получившие возможность расширения клиентского пула, и держатели карт банков-партнеров, для которых гаджеты Samsung предоставляются на выгодных условиях», — отметил Александр Краснов, директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics.

В целом партнёрская программа призвана привлекать в банк новых клиентов, а также повышать лояльность существующих. Покупка смартфона позволяет клиенту пользоваться мобильным приложением банка «Восточный». При этом дистанционное обслуживание упрощает общение — большинство операций не требуют посещения отделения.

С января 2017 г. КБ «Восточный» планирует расширить географию проекта и запустить программу в инновационных отделениях Владивостока, Казани, Санкт-Петербурга и Москвы.