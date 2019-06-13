Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки

Если вдохновитель цифровой трансформации в компаниях – почти всегда основатель или CEO, то главный «реализатор» перехода в «диджитал» по конкретным бизнес-направлениям – это ИТ-подразделения. Их полномочия существенно расширяются. Они перестают быть просто экспертами в технологиях – их вовлекают в реинжиниринг бизнес-процессов и в управление изменениями в компании на самых разных уровнях. О поддержке цифровой трансформации в одной из крупнейших компаний индустрии перевозок и о том, чему можно научиться у ИТ-консультантов, в интервью CNews рассказал Антон Бечин, руководитель проекта «Центр управления перевозками» (ЦУП) компании «ПЭК».

CNews: Расскажите, как изначально ставилась задача от руководства?

Антон Бечин: Нам предстояло сформировать единое информационное пространство из огромного количества данных от разных систем, которые собираются более чем в 189 представительствах. Это было необходимо для создания «Центра управления перевозками» (ЦУП) – решения, которое позволяет оценить ситуацию в каждом регионе в конкретный момент времени, понимать прогнозные показатели по ряду критически важных бизнес-параметров: загрузка машин, выполнение планов сотрудниками склада, процент приоритетных грузов и так далее. ЦУП в автоматическом режиме формирует рейсы на основании модели перевозок компании.

CNews: Что стало первым шагом проекта?

Антон Бечин: На первом этапе руководством компании были обозначены опорные точки будущего проекта, сформулированы текущие потребности. Фактически в рамках компании, на отдельных производственных участках был развернут полигон, где методом проб и ошибок родился прообраз формы будущего «Центра управления перевозками», появились примерные очертания расчетной модели, которая потом легла в основу сложных алгоритмов ЦУПа. Этап длился примерно полгода, мы были в нем задействованы с самого начала. За это время мы не раз меняли методологию, дважды начинали все с нуля. Результатом этого вовлечения стала математическая модель, в работоспособности которой мы убедились на нескольких производственных участках. Но мы как ИТ-служба не представляли, как реализовать «боевое» решение, которое сможет просчитывать эту модель для 189 отделений практически в режиме реального времени. Решено было начать с пилота на филиалах, которые по тем или иным причинам испытывали проблемы с достижением ключевых показателей эффективности.

CNews: Вы реализовали пилотный проект сами?

Антон Бечин: Мы привлекли поставщика, который смог показать нужное понимание задачи и необходимую экспертизу – им стала компания «Неофлекс». Она была одной из немногих компаний, готовой продемонстрировать технологии, способные обеспечить расчет модели на больших объемах информации в режиме, близком к реальному времени – речь идет о Streaming Processing и In-Memory Computing.

Объединив усилия с проектной командой подрядчика, мы достаточно быстро поняли, что ряд систем и технологий, набор которых сложился в «ПЭК» исторически, не совсем соответствует будущему «Центру управления перевозками». Нам предстояло понять, как legacy-системы будут работать с ЦУПом, и можно ли для них вообще организовать взаимодействие.

CNews: На каких технологиях и решениях базируется ЦУП?

Антон Бечин: Фронт-энд работает на nginx, ReactJS. Бек-энд – целый набор технологий: микросервисы реализованы на Akka Framework, за обмен сообщениями отвечает Apache Kafka. Потоковую обработку осуществляет Apache Spark. Исторические данные хранятся в Hadoop. База данных для оперативной отчетности – PostgresSQL с фронт-эндом, реализованном на Symfony. В качестве инструмента Data Discovery используется Apache Zeppelin.

Антон Бечин: Без автоматизации ряда процессов в разработке мы не добились бы ни желаемой скорости развития проекта, ни желаемых показателей работоспособности в продакшне

CNews: Для вас это новый технологический стек?

Антон Бечин: Я бы сказал, что для нас был новым подход DevOps, который коллеги из компании «Неофлекс» привнесли в этот проект. В рамках этого подхода мы автоматизировали разработку, реализовали «зеленый коридор» для вывода в тестирование и в продакшн новой функциональности и достигли впечатляющих результатов с точки зрения процесса разработки в целом. В 12 раз – до семи минут – сократилось время выноса на тестовые среды. Благодаря использованию автоматизированного тестирования затраты на QA сократились на порядок. Уменьшилось число дефектов в промышленной эксплуатации. Благодаря внедрению и непрерывному улучшению комплексной системы мониторинга повысилась скорость локализации «багов» и возросло число предотвращенных программных сбоев до того, как они повлияли на работу системы.

Вообще DevOps незаменим, если приходится управлять большим количеством веток разработки и, как в нашем случае, работать в условиях повышенных требований руководства компании к времени вывода на рынок. Без автоматизации ряда процессов в разработке мы не добились бы ни желаемой скорости развития проекта, ни желаемых показателей работоспособности в продакшне.

CNews: Какие метрики вы используете, чтобы оценивать, насколько хорошо работает система с точки зрения ИТ?

Антон Бечин: Первый показатель – время доставки информации от учетных систем до ЦУПа. Обычно это меньше минуты. Критическое значение – десять минут.

Второй показатель – среднее время на создание рейса. Мы замерили, сколько времени занимает стандартный бизнес-процесс по созданию рейса по всем его фазам. Данный параметр мы периодически мониторим и время от времени понимаем, что еще можно улучшить.

Третий показатель – скорость пересчета прогнозов. ЦУП дает нам возможность видеть ситуацию в будущем. Мы действительно живем завтрашним днем. Чем выше скорость пересчета, тем лучше сотрудники компании будут понимать ситуацию как на текущий момент, так и на определенную дату в будущем.

Антон Бечин: ЦУП дает нам возможность видеть проблемные места и дорабатывать их как на практике, так и в самой системе

CNews: Как проект масштабируется на Россию?

Антон Бечин: Мы изначально пошли по пути максимизации эффекта от внедрения, поэтому в первую очередь подключали к системе филиалы и хабы с большим грузопотоком. В процессе интеграции дорабатывали функционал или устраняли возникающие проблемы. Так, например, ЦУП получил в качестве дополнительного функционала слоты, то есть временные отрезки, в рамках которых транспортное средство проходит погрузку/разгрузку. Практическая фаза реализации проекта началась в прошлом году. В 2018 году нам удалось подключить около двадцати филиалов. Сегодня таких подразделений у компании уже больше тридцати в разных уголках страны, и процесс продолжает развиваться. Мы активно взаимодействуем в этом вопросе с компанией «Неофлекс», специалисты которой координируют запуск в каждом новом филиале, обучают сотрудников, принимают работу.

CNews: Как идет развитие системы сейчас?

Антон Бечин: ЦУП дает нам возможность видеть проблемные места и дорабатывать их как на практике, так и в самой системе. Путем такой взаимной настройки нам удается добиться существенного улучшения бизнес-показателей. До того, как мы начали работать над этим проектом, в компании понимали, что есть около 10% заказов, показатели качества по которым можно существенно повысить. Однако работать с этими заказами было либо слишком трудозатратно, либо нерентабельно с точки зрения экономики компании. Сегодня ЦУП помогает нам работать над качеством услуг и по таким заказам. 97% грузов доставляется в оговоренные с клиентом сроки, и мы уверены, что достигнем стопроцентного показателя, а это именно то, что в первую очередь нужно клиенту. Уже сейчас можно говорить, что проект отлично коррелирует со стратегией компании, которая базируется на четырех ключевых ценностях: клиент, качество, инновации и сотрудники.

CNews: Что лично для вас значит этот проект как для менеджера?

Антон Бечин: В моей практике это самый масштабный проект по числу пользователей, систем и платформ, которые в нем задействованы. А также по отдаче для бизнеса, по уровню тех показателей, на которые должна выйти компания в итоге. Что касается моей команды, то я бы отметил высокий уровень вовлеченности сотрудников «ПЭК», люди искренне заинтересованы в результате и постоянно работают над совершенствованием доверенных им процессов. Я считаю это главной метрикой проекта с точки зрения восприятия ЦУПа нашими ИТ-специалистами. Все понимают, что это флагманский проект. С точки зрения наших разработчиков, возможность приложить руку к ИТ-системе, которая поменяла бизнес-процессы целой компании – лучшая мотивация. Мы уверены, что ЦУП поможет компании и дальше оставаться лидером рынка и радовать потребителей непревзойденным качеством логистических услуг.

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