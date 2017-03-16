Интеллектуальная платформа Qutee.com изменит принципы маркетинга в интернете

Бывший программист Google и эксперт в области искусственного интеллекта создали площадку для любителей сетевых коммуникаций. Она позволяет в онлайн-режиме отслеживать общественное мнение по любым интересующим темам и направлениям. Ожидается, что она заинтересует не только маркетологов и блогеров, но и простых пользователей. А в ближайших планах — сотрудничество с корпоративными клиентами.

Социальные сети давно вошли в нашу повседневную жизнь, но несмотря на огромную аудиторию и растущие запросы пользователей, этот сегмент рынка на протяжении последних лет не радует потребителей новинками. Исключением можно считать рынок геймдева, где на массовую аудиторию выходят ММО-игры и сопутствующие социальные инструменты, но это достаточно узкий сегмент.

Современные пользователи интернета привыкли смотреть фотографии и видео друзей, известных личностей или случайно встреченных незнакомцев. Они ретвитят их сообщения, читают их мысли, а в свободное время приклеивают уши и смешные носы к своим фото, умножая таймкиллеры своей жизни. Но сложно припомнить появление платформ, позволяющих вести умный «диалог», абсолютно бесплатно анализировать потоки чужих сообщений и понимать мнение других пользователей.

Методы Трампа в онлайн-маркетинге

В отрасли достаточно давно, но не особо успешно пытаются реализовать принцип интерактивной повестки и прямых коммуникаций с пользовательской аудиторией. Ставка на общественное мнение давно вышла за рамки медиа, а потому стала одним из ключевых пунктов успешной маркетинговой стратегии.

Маркетологи и все те, кто активно работает с пользовательским мнением, все больше нуждаются в сервисах, которые могли бы быстро собрать мнения пользователей о рекламной кампании или продукте, чтобы выдать какое-то общее значение: нравится или нет, купят или проигнорируют. Такая платформа позволила бы менять стратегии и даже формировать новые на основе живого отклика.

Это не удивительно, большие данные, когда они достоверны, структурированы и поддаются анализу, позволяют фактически предсказывать будущее, или, как минимум, построить две-три достоверные его модели. Год назад многие аналитики во время предвыборной кампании в США отдавали предпочтение Хилари Клинтон, будучи уверенными, что она сможет обойти Трампа без особых проблем. Но Брэд Парскаль (Brad Parscale), анализирующий реакции пользователей интернета на конкретные выступления Трампа и его команды, сумел вывести кампанию на новый уровень. Его команда проводила интернет-опросы, осуществляла срез мнений, делала правильные выводы, и в итоге, к удивлению аналитиков, привыкшим к стандартным инструментам, в президентском кресле сейчас — сделавший ставку на диджитал Трамп.

Тысячи оценок дают независимое мнение

Бывший сотрудник Google Флинт Бэрроу (Flint Barrow) и эксперт в области искусственного интеллекта Эшвин Рам (Ashwin Ram) предоставили всем пользователям интернета возможность получать полезные и объективные данные по интересующим их сферам жизни или определенным событиям. Они создали сервис Qutee.com, который показывает срез общественного мнения в сети по разным тематикам.

Каждая из них ранжируется пользователями по шкале от 0 до 100, а потому на главной странице остаются только «горячие» темы. Это полезно маркетологам, пиар-специалистам и блогерам, которым необходимо быстро получить надежный срез общественного мнения. Но прежде всего это полезно простым людям, желающим увидеть независимую оценку интересующей тематики тысячами других пользователей. Основным идеологом и создателем сервиса стал Ричард Уилсон (Richard Wilson), всю жизнь занимавшийся бизнесом, связанным с казино: от разработок и поставок игровых автоматов до собственного онлайн-казино.

Платформа способна не только структурировать диалоги по интересам, но и подробно их анализировать благодаря специальному самообучающемуся алгоритму контекстного анализа, который создал доктор Эшвин Рам. Он дает возможность обрабатывать огромные массивы данных и выделять из них самое нужное для конкретного пользователя.

Пользователь платформы (маркетолог, комьюнити-менеджер, блогер или простой посетитель сайта) при создании вопроса получает свободный доступ к Analytics Dashboard. Это страница с подробной статистикой и анализом всех комментариев и ответов с привязкой ко времени и множеству других параметров. В Instagram или YouTube при ведении рекламной кампании бывает довольно сложно выделить полезные и важные комментарии из общей массы, особенно, если их очень много. В Qutee пользователи получают инструмент для работы с общественным мнением и обратной связью от комментаторов или фолловеров.

Пользователь сам задает критерии

С позиции пользователя работа в Qutee после создания определенного вопроса в нужной категории выглядит следующим образом: сначала необходимо дождаться, пока другие посетители начнут давать ответы или делится мнением по конкретной тематике. Затем эти ответы структурируются по заданным автором критериям (позитивный, негативный, нейтральный или другим). В процессе сортировки ответов по критериям или ключевым словам, создатель вопроса сразу замечает слабые стороны своего продукта, его преимущества, а также общие пожелания. Также возможно отслеживание настроения комментаторов в течение времени. При этом ни один комментарий не пропадет и не останется незамеченным, например, по причине давности, что характерно для других подобных сервисов и социальных сетей.

Для всеобщего удобства существует «Поток» — это аналог «Прямого эфира» на привычных ресурсах, куда в хронологическом порядке выводятся все новые ответы на существующие вопросы. Обычные пользователи могут использовать ресурс и просто для поиска новой информации или обсуждения интересных им событий.

Очевидно, что ресурс дает чуть большее представление об общественном мнении, чем количество лайков под записью на стене в социальной сети. К тому же Qutee создает актуальную новостную картину, исходя из мнений пользователей, а потому позволяет увидеть зоны наибольшего интереса читателей. Ближайшим аналогом площадки можно назвать Reddit, посетители которого могут высказываться по любому поводу и комментировать любые события, но там не реализован (да и изначально не предполагался) механизм анализа тысяч сообщений или создания структурированной картины дня. На Qutee же, по словам разработчиков, ни один комментарий не остается без внимания, а любой пользователь сразу понимает настроения других участников дискуссии.

В ожидании корпоративных клиентов

Самые популярные категории сервиса — технологии, политика, новости, игровая индустрия и знаменитости. Сейчас Qutee находится в стадии бета-тестирования. Полноценная версия платформы будет запущена, по словам создателей, весной этого года. Планируется также поэтапный запуск версий на других языках, в том числе — и на русском. Сроки реализации этих планов пока не разглашаются. Вместе с тем, Qutee уже привлек внимание аудитории, в первую очередь тех, кому жизненно важны интерактивные инструменты коммуникаций с аудиторией. Платформой уже пользуются некоторые ведущие англоязычные блогеры.

Разработчики заявляют, что Qutee одинаково эффективно работает как по индивидуальным, так и по корпоративным запросам, включающим большие объемы данных. Поэтому в планах развития одной из приоритетных задач значится привлечение компаний, активно использующих в своей работе маркетинговые инструменты. Приход корпоративных клиентов, по словам создателей ресурса, — перспектива ближайшего времени.