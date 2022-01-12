Стремительный рост популярности облачных технологий, подхлестнутый пандемией коронавируса, сделал крайне актуальным вопрос о том, какие тенденции будут определять их развитие в ближайшие годы. Среди главных трендов — повсеместное распространение облаков, появление региональных экосистем, декарбонизация и, конечно, автоматизация управления с помощью средств искусственного интеллекта.

«Облако везде»

Главная тенденция, которую отмечают исследователи Gartner — проникновение облаков во все сферы жизни, бизнеса и госуправления. Тренд на переход в облака был заметен и до пандемии, но она существенно ускорила принятие публичных облаков как основы корпоративной инфраструктуры даже теми предприятиями, которые ранее утверждали, что не могут себе этого позволить, по тем или иным причинам.

И после окончания пандемии важность облачных систем для поддержания процессов совместной удаленной работы не уменьшится. Кроме того, мощные облачные платформы нужны для поддержки набирающих популярность новаций, таких как периферийные вычисления, интернет вещей, основанный на сетях 5G, мобильный банкинг и телемедицина.

В результате спрос на облачные услуги будет быстро расти. Gartner прогнозирует, что расходы публичные облака в 2021 г. вырастут более, чем на четверть и еще более чем на 20% — в 2022-м.

Прогноз расходов конечных пользователей общедоступных облачных сервисов

Сервис Расходы в 2020 г., $млн Расходы в 2021 г., $млн Динамика в 2020/2021 гг., % Расходы в 2022 г., $млн Динамика в 2021/2022 гг., % ПО как сервис (SaaS) 120 686 145 509 20,6% 171 915 18,1% Инфраструктура как сервис (IaaS) 64 286 91 543 42,4% 121 620 32,9% Платформа как сервис (PaaS) 58 917 80 002 35,8% 100 636 25,8% Бизнес-процессы как сервис (BPaaS) 46 066 51 027 10,8% 55 538 8,8% Услуги по управлению облаком и обеспечению безопасности 22 664 25 987 14,7% 29 736 14,4% Рабочий стол как сервис (DaaS) 1 235 2 079 68,3% 2 710 30,4% Итого 313 853 396 147 26,2% 482 155 21,7% Источник: Gartner, 2021

А в 2026 г. расходы на публичные облака превысят 45% всех корпоративных ИТ-расходов по сравнению с менее чем 17% в 2021 г.

Появление региональных облачных экосистем

Растущая фрагментация геополитического регулирования, протекционизм и необходимость соблюдения отраслевых требований стимулируют создание региональных и отраслевых облачных экосистем. Особенно это важно для компаний финансовой сферы, а также государственных организаций и предприятий, для которых важно уменьшить вероятность возникновения проблем при работе за пределами своей страны.

У регионов, не способных создавать или поддерживать свои собственные облачные экосистемы, не будет другого выбора, кроме как использовать «чужие» платформы, прибегая к законодательным мерам для поддержания определенного уровня контроля за провайдерами. Опасения среди политиков, научных кругов и поставщиков технологий в этих регионах усиливаются, что приводит к таким инициативам, как GAIA-X (проект, цель которого создание следующего поколения европейской инфраструктуры, обеспечивающей цифровой суверенитет и инновационность одновременно).

Облака будут «зеленеть»

Почти половина респондентов из числа топ-менеджеров, опрошенных Gartner в 2021 г., считают, что смягчение последствий изменения климата окажет значительное влияние на их бизнес. Поставщики облачных услуг реагируют на это постановкой все более высоких целей по снижению углеродного следа своих ЦОДов.

Это создаст немалые проблемы для руководителей службы эксплуатации, однако особого выбора, как полагают в Gartner, у провайдеров нет. Скорее всего, в ближайшие несколько лет появятся новые критерии устойчивости бизнеса, которые будут включать и «климатические» составляющие. Поэтому выбор провайдера облачных услуг будет осуществляться, в том числе, и с учетом наличия у него «зеленых» инициатив по снижению выбросов.

Облачная инфраструктура будет управляться ИИ

В Gartner ожидают широкого внедрения полностью управляемых облачных сервисов с поддержкой искусственного интеллекта и средств машинного обучения от гипермасштабируемых поставщиков облачной инфраструктуры. Это быстро устранит операционную нагрузку, связанную с традиционными ролями ввода-вывода в общедоступном облаке.

Как полагают аналитики, инфраструктура станет программируемой, а ее работа — автоматизированной». Она будет требовать гораздо меньше «ручного» вмешательства в свою работу и рутинного администрирования, чем старая, «унаследованная» инфраструктура.