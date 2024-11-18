Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA

Отечественный рынок мобильных приложений все активнее движется в сторону кроссплатформенных решений, хотя буквально несколько лет назад бизнес отдавал предпочтение нативной разработке. Одна из причин  — рост уровня технической экспертизы. Основными тенденциями по-прежнему остаются использование инструмента no-code, повышенное внимание к вопросам обеспечения кибербезопасности и PWA. Конечная цель — создание такого продукта, который будет выглядеть как «свой» для любого пользователя.

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CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений

№2023 №2022 Название компании Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2023 г., ₽млн с НДС Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2022 г., ₽млн с НДС Рост выручки 2023/2022, %
1 2 red_mad_robot 3 392 1 687 101%
2 _ BSS 3 229 н/д н/д
3 6 Agima 2 902 1 150 152%
4 VK Tech 2 600 1 500 73%
5 1 Kode 1 798 1 880 -4%
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Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50%

В 2023 г. рынок мобильной разработки продолжил развиваться. Однако вернуться к темпам роста доковидного 2021 г. пока не выходит. Сегодня компании-разработчики мобильных приложений активно меняют бизнес-стратегии, перекраивают клиентский портфель, осваивают кроссплатформенную разработку и стараются выйти на рынки дружественных стран. Опрошенные CNews эксперты видят в качестве стратегического вектора развития на ближайшее будущее создание продуктов и услуг на базе технологий, связанных с генеративным ИИ. Искусственный интеллект помогает разрабатывать интерактивные и умные приложения, что, в свою очередь, увеличивает удовлетворенность и вовлеченность пользователей. В таких технологических инвестициях бизнес видит будущее, активно развивая собственные ИИ-команды.

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Андрей Врацкий
eXpress

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить много разных приложений

В сентябре 2024 получила новое развитие тема использования иностранного ПО. Компания «Майкрософт» отключила российских пользователей от своих «облачных» сервисов. И хотя это явилось неприятным сюрпризом для корпоративной среды, однако, не стало фатальным. Так сложилось исторически, что «облачные» сервисы в России были не единственным решением в области корпоративных коммуникаций. Какую альтернативу сейчас предлагают взамен «облаков» российские вендоры, CNews обсудил с сооснователем eXpress Андреем Врацким.

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Как внедряли суперапп в инвестфонде: от поиска решения до практического результата

Компания Evermount Capital Group отказалась от зарубежных мессенджеров в пользу отечественного продукта. Согласно опросам сотрудников, выросла скорость поиска и обработки данных и стало удобнее проводить видеозвонки. Как проходило внедрение и каких результатов удалось добиться — читайте в материале.

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Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ

Для решения рабочих задач современные команды ежедневно используют несколько разных сервисов: мессенджеры, почту, календарь, таск-трекер. Необходимость переключаться между интерфейсами отвлекает и занимает время — по данным одного из исследований в среднем сотрудник компании переключается между приложениями полторы тысячи раз в день! Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ оптимизировала рабочие процессы с помощью одного приложения. Рассказывает главный управляющий директор, руководитель блока информационных технологий ВЭБ.РФ Тимур Малин.

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