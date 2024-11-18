Мобильность в бизнесе 2024
Российский рынок мобильной разработки продолжает активно развиваться. Если в 2022 г. общая выручка топ-35 участников рейтинга CNewsMobile составила ₽20,6 млрд, то в 2023 г. уже — ₽30,8 млрд. Опрошенные эксперты полагают, что объем рынка в ближайшие годы будет и дальше расти. От мобильной разработки ожидают высокой адаптивности к условиям рынка и внутренней структуре бизнеса заказчиков.
В частности, речь идет о кроссплатформенности решений, которые должны отличаться отказоустойчивостью и легкостью внедрения. Если говорить о трудностях, то у всех они стандартные — нежелание что-то менять в своей ИТ-экосистеме, так как это влечет определенные риски как для пользователей, так и в целом для всей инфраструктуры предприятия.
18.11.2024
Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA
Отечественный рынок мобильных приложений все активнее движется в сторону кроссплатформенных решений, хотя буквально несколько лет назад бизнес отдавал предпочтение нативной разработке. Одна из причин — рост уровня технической экспертизы. Основными тенденциями по-прежнему остаются использование инструмента no-code, повышенное внимание к вопросам обеспечения кибербезопасности и PWA. Конечная цель — создание такого продукта, который будет выглядеть как «свой» для любого пользователя.Читать полностью
CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений
|№2023
|№2022
|Название компании
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2023 г., ₽млн с НДС
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2022 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2023/2022, %
|1
|2
|red_mad_robot
|3 392
|1 687
|101%
|2
|_
|BSS
|3 229
|н/д
|н/д
|3
|6
|Agima
|2 902
|1 150
|152%
|4
|—
|VK Tech
|2 600
|1 500
|73%
|5
|1
|Kode
|1 798
|1 880
|-4%
Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50%
В 2023 г. рынок мобильной разработки продолжил развиваться. Однако вернуться к темпам роста доковидного 2021 г. пока не выходит. Сегодня компании-разработчики мобильных приложений активно меняют бизнес-стратегии, перекраивают клиентский портфель, осваивают кроссплатформенную разработку и стараются выйти на рынки дружественных стран. Опрошенные CNews эксперты видят в качестве стратегического вектора развития на ближайшее будущее создание продуктов и услуг на базе технологий, связанных с генеративным ИИ. Искусственный интеллект помогает разрабатывать интерактивные и умные приложения, что, в свою очередь, увеличивает удовлетворенность и вовлеченность пользователей. В таких технологических инвестициях бизнес видит будущее, активно развивая собственные ИИ-команды.Читать полностью
Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить много разных приложений
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