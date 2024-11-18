Российский рынок мобильной разработки продолжает активно развиваться. Если в 2022 г. общая выручка топ-35 участников рейтинга CNewsMobile составила ₽20,6 млрд, то в 2023 г. уже — ₽30,8 млрд. Опрошенные эксперты полагают, что объем рынка в ближайшие годы будет и дальше расти. От мобильной разработки ожидают высокой адаптивности к условиям рынка и внутренней структуре бизнеса заказчиков.

В частности, речь идет о кроссплатформенности решений, которые должны отличаться отказоустойчивостью и легкостью внедрения. Если говорить о трудностях, то у всех они стандартные — нежелание что-то менять в своей ИТ-экосистеме, так как это влечет определенные риски как для пользователей, так и в целом для всей инфраструктуры предприятия.