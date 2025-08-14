По оценкам опрошенных CNews экспертов, в России системами кадрового электронного документооборота пользуются всего несколько млн человек, учитывая, что в стране порядка 75 млн трудоспособного населения. Государственные и коммерческие компании в большинстве случаев сейчас только выбирают подходящее решение, убедившись, что такие цифровые инструменты сегодня — уже не привилегия, а необходимость, без которй невозможно эффективно выстроить бизнес-процессы внутри предприятия. Со временем у заказчиков также выросли запросы к российским вендорам. Если пару лет назад компаниям по большой части требовалась удобная «электронная ручка», то сейчас от разработчиков ждут комплексных экосистемных решений. Причем, более высокие требования стали предъявлять не только крупные предприятия, но и представители малого бизнеса, которые даже при небольшом штате сотрудников активно внедряют платформы цифрового кадрового учета.