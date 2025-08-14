Кадровый электронный документооборот 2025
14.08.2025
Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру
Российский рынок КЭДО находится на подъеме. Опрошенные CNews эксперты уверены, что в ближайшие годы он будет расти в геометрической прогрессии. На это есть несколько причин, а именно — усилия регулятора, потребность разных предприятий, начиная от крупного, заканчивая малым бизнесом, в автоматизации кадровых процессов, а также технологическая зрелость российских решений.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка КЭДО
|№2024
|№2023
|Название компании
|Выручка от продажи решений КЭДО и сопутствующих услуг в 2024 г., ₽млн без НДС
|Выручка от продажи решений КЭДО и сопутствующих услуг в 2023 г., ₽млн без НДС
|Рост выручки 2024/2023, %
|
1
|
1
|
VK Tech
|
2 000
|
2 200
|
-9,06%
|
2
|
2
|
Тензор
|
973
|
687
|
41,63%
|
3
|
3
|
HRlink
|
919
|
624
|
47,28%
|
4
|
—
|
EmplDocs
|
299
|
65
|
360%
|
5
|
6
|
ITFB Group
|
166
|
109
|
52,29%
Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека
По оценкам опрошенных CNews экспертов, в России системами кадрового электронного документооборота пользуются всего несколько млн человек, учитывая, что в стране порядка 75 млн трудоспособного населения. Государственные и коммерческие компании в большинстве случаев сейчас только выбирают подходящее решение, убедившись, что такие цифровые инструменты сегодня — уже не привилегия, а необходимость, без которй невозможно эффективно выстроить бизнес-процессы внутри предприятия. Со временем у заказчиков также выросли запросы к российским вендорам. Если пару лет назад компаниям по большой части требовалась удобная «электронная ручка», то сейчас от разработчиков ждут комплексных экосистемных решений. Причем, более высокие требования стали предъявлять не только крупные предприятия, но и представители малого бизнеса, которые даже при небольшом штате сотрудников активно внедряют платформы цифрового кадрового учета.Читать полностью
Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics
Все больше организаций, как в государственном секторе, так и в бизнесе используют российские решения КЭДО. Заказчики ожидают, что после внедрения таких платформ снизятся расходы на бумагу, а кадровые операции станут прозрачнее. Пожалуй, главное, чего ждут компании — ускорение бизнес-процессов. У многих предприятий нет возможности расширять штат, приглашая на работу новых специалистов в кадровой службу, поэтому единственный способ ускорить все операции, связанные с кадровым документооборотом, — использовать цифровые инструменты. Часто после перехода на сервисы КЭДО подписание того или иного документа происходит за пару часов, хотя ранее этот же процесс мог занимать несколько дней. CNews собрал информацию о самых масштабных публичных проектах по внедрению сервисов кадрового электронного документооборота в компаниях и госведомствах по всей стране.Читать полностью
Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО
Directum HR Pro — система для цифровизации кадровых процессов и документов, с помощью которой можно выстроить в электронном формате трудоустройство, управление отпусками и командировками, ознакомление с ЛНА, не ломая устоявшуюся логику работы. Это возможно за счет встроенных no-code-инструментов. Об их месте в архитектуре ПО для кадровых задач CNews поговорил с Айратом Сибгатуллиным, директором продукта Directum HR Pro.Читать полностью
Василий Мухин, К2Тех: Будущее КЭДО — за сотрудникоцентричным подходом
Цифровая трансформация HR-процессов требует новых подходов к автоматизации, и ключевым элементом этой трансформации становится КЭДО. Однако сегодня компании ждут от КЭДО не просто замены бумажных процессов на цифровые, а создания единой сотрудникоцентричной среды. Как изменились ожидания заказчиков, и какие технологии определяют будущее КЭДО? Об этом в интервью CNews рассказал Василий Мухин, директор направления «Электронный документооборот» компании К2Тех.Читать полностью