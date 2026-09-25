ИИ-ботнет с функциями червя захватывает Docker-хосты. Признак атаки — неожиданная активность Telegram

Ботнет Carbonato, остававшийся незамеченным почти два года, не только создает контейнеры с доступом к хосту, но и устанавливает в них фреймворк Hermes.

Очень малозаметный червь

Вредоносное ПО под названием Carbonato формирует ботнет из незащищенных хостов, в которых активны фоновые службы системы контейнеризации Docker. В эти системы устанавливается ИИ-фреймворк Hermes Agent.

Вредонос изначально обнаружился в неофициальном реестре Docker, который содержал почти 60 репозиториев и 4,3 ГБ данных образов.

Исследователи компании ThreatDown смогли получить операционные данные за период с октября 2024 г. по август 2026 г., что свидетельствует о почти двухлетней длительности кампании и о том, что все это время она оставалась незаметной.

Kevin Ache / Unsplash ИИ-ботнет с функциями червя захватывает Docker-хосты

Архив также содержал сведения о ботнете и другой кампании, в рамках которой распространялись поддельные приложения криптовалютных кошельков.

По данным ThreatDown, Carbonato обладает функциями червя и распространяется между Docker-хостами, у которых API открыт на порту 2375 без аутентификации.

Вредоносное ПО подключается к этому API и дает Docker-демону (фоновой службе) команду запустить привилегированный контейнер, благодаря чему получает доступ к самому хосту.

Затем оно создает обратный SSH-туннель, устанавливает SSH-сервер с ключом операторов и отправляет информацию о новом зараженном хосте оператору через Telegram. Одновременно скрипты настраивают cron-задачи, systemd-таймеры, rc.local и «хуки» OpenRC, обеспечивая постоянное присутствие вредоносного ПО в системе.

Hermes верхом на черве

Одной из наиболее примечательных особенностей атаки является установка на скомпрометированные хосты фреймворка для развертывания ИИ-агентов Hermes Agent. При этом используется агент с именем GH0ST, инструкции которого перезаписывают стандартный файл персоны SOUL.md.

В последнее время Hermes широко использовался в различных вредоносных кибероперациях. Недавно компания по кибербезопасности Gambit задокументировала масштабную операцию по краже данных банковских карт, в ходе которой были похищены данные порядка 600 тысяч кредитных карт.

В случае с Carbonato Hermes обрабатывает команды, получаемые через Telegram. В их число входит сбор ключей API для ИИ, перехват учетных данных SSH, токенов доступа и других сведений, а также выполнение команд и отправка результатов обратно оператору.

Исследователи описывают этот процесс как управляемую оператором процедуру, включающую обмен в рамках «интерактивного цикла команд».

«Модель интерпретирует задачу, формирует команды для терминала, считывает результаты их выполнения и решает, что делать дальше, — пишут исследователи ThreatDown. — Агент выполняет эти команды на зараженной системе и отправляет свой отчет в тот же Telegram-чат, куда поступают отчеты о развертывании».

Червеобразная функциональность вредоноса позволяет ему распространяться на другие доступные из сети фоновые службы Docker (dockerd). За это отвечают скрипты, которые каждые пять минут сканируют сети, подключенные к зараженному хосту.

Каждая новая скомпрометированная система загружает имплант из реестра, запускает такой же контейнер с привилегиями и переходит в цикл обеспечения постоянного присутствия и сканирования.

Специалисты ThreatDown не смогли увязать Carbonato с какими-либо известными APT-кластерами. Однако на основании косвенных свидетельств исследователи указывают на Коста-Рику как на возможное физическое местонахождение оператора.

«Сообщений о кибератаках с применением ИИ будет становиться все больше, — считает Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Во-первых, злоумышленники уже успели распробовать этот подход и убедиться, что он работает вне зависимости от их уровня подготовки: в конце концов, описанная кампания длилась почти два года, оставаясь незамеченной. Во-вторых, те, кто им противостоит, тоже научились распознавать и выявлять "агентские" атаки. Так что, как говорится, продолжение следует».

Чтобы предотвратить заражение, исследователи рекомендуют не предоставлять API Docker-демонов доступ из сети и требовать аутентификацию при работе с реестрами.

К признакам атак Carbonato относятся файл с персоной GH0ST; параметр CARBONATO_API_KEY; неожиданная активность Telegram и обратные SSH-туннели, направленные к AS262145 — это идентификатор интернет-провайдера Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca R.L.), располагающегося как раз в Коста-Рике.