Власти начали зачистку «белых списков», чтобы найти в них спрятанные VPN

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети, чтобы убрать из него ресурсы с запрещенным в России контентом, таким как реклама интим-услуг, наркошопов и VPN-сервисов. Задача регулятора в данном случае — чтобы в белых сетях были только те, кто в этом нуждается и кому это одобрено, отмечают эксперты.

Требование от ведомства

Минцифры решило выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN-сервисами и интим-услугами, пишет РБК. Это необходимо для того, чтобы «исключить возможность использования IP-адресов» из него «организациями, не получившим соответствующее согласование», в том числе наркошопами, интим-услугами и VPN.

Magnific - wayhomestudio Минцифры потребовало от хостинг-провайдеров отделить IP-адреса белого списка от запрещенных ресурсов для борьбы с рекламой VPN-сервисов и интим-услуг

В августе 2026 г. Минцифры рекомендовало хостинг-провайдерам, ИТ-сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам (это компания, которая предоставляет распределенную сеть серверов для быстрой и надежной доставки веб-контента пользователям) выделить IP-адреса ресурсов из белого списка сайтов в отдельные подсети. Цель — убрать оттуда запрещенные ресурсы, включая VPN-сервисы, интим-услуги и наркошопы.

Суть предложения

Из документа следует, что ранее сами хостинг-провайдеры предложили выделить отдельную подсеть только для ресурсов белого списка. Это должно исключить возможность использования IP-адресов из него организациями, не получившими соответствующее согласование. Механизм поддержали Минцифры и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, подчеркивается в письме.

Один из источников РБК объяснил, что из «белого списка» необходимо убрать посторонние ИТ-ресурсы с контентом, запрещенным в России: магазины наркотиков, онлайн-казино, интим-сайты, а также VPN-сервисы, которые попадают туда вместе с одобренными сайтами. Причина в том, что один IP-адрес часто бывает общим сразу для множества сайтов из-за этого в «белый список» могут оказаться включены клиенты провайдера, в том числе запрещенные ресурсы и VPN.

Запрещенный ресурс сейчас действительно может оказаться в «белой» ИТ-инфраструктуре, подтвердил источник РБК на рынке DDoS-защиты. Минцифры решило заранее закрепить определенные подсети, чтобы адреса из них в дальнейшем получали только те организации, которые официально попали в список, добавил другой собеседник РБК.

«Белый список» и отключения интернета

Отключения мобильного интернета в России начались весной 2025 г., писал CNews. Власти объясняли это необходимостью обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. В Минцифры уточняли, что точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

Тогда же ведомство начало формировать так называемый «белый список» — перечень сервисов и сайтов, которые должны оставаться доступными в периоды таких отключений, информировал CNews. В апреле 2026 г. в список включили более 500 российских онлайн-сервисов, в том числе государственные сайты, транспортные сервисы, маркетплейсы и некоторые СМИ.

Позиция рынка

Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин пояснил, что если один клиент через обращение в Минцифры добавляет свой ресурс в «белый список», то в него автоматически попадает весь блок адресов и все остальные клиенты из этой подсети. «Задача регулятора в данном случае — чтобы в белых сетях были только те, кто в этом нуждается и кому это одобрено», — отметил он.