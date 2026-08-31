Разделы

Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе ИТ в торговле
|

Власти начали зачистку «белых списков», чтобы найти в них спрятанные VPN

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети, чтобы убрать из него ресурсы с запрещенным в России контентом, таким как реклама интим-услуг, наркошопов и VPN-сервисов. Задача регулятора в данном случае — чтобы в белых сетях были только те, кто в этом нуждается и кому это одобрено, отмечают эксперты.

Требование от ведомства

Минцифры решило выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN-сервисами и интим-услугами, пишет РБК. Это необходимо для того, чтобы «исключить возможность использования IP-адресов» из него «организациями, не получившим соответствующее согласование», в том числе наркошопами, интим-услугами и VPN.

sot600.jpg

Magnific - wayhomestudio
Минцифры потребовало от хостинг-провайдеров отделить IP-адреса белого списка от запрещенных ресурсов для борьбы с рекламой VPN-сервисов и интим-услуг

В августе 2026 г. Минцифры рекомендовало хостинг-провайдерам, ИТ-сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам (это компания, которая предоставляет распределенную сеть серверов для быстрой и надежной доставки веб-контента пользователям) выделить IP-адреса ресурсов из белого списка сайтов в отдельные подсети. Цель — убрать оттуда запрещенные ресурсы, включая VPN-сервисы, интим-услуги и наркошопы.

Суть предложения

Из документа следует, что ранее сами хостинг-провайдеры предложили выделить отдельную подсеть только для ресурсов белого списка. Это должно исключить возможность использования IP-адресов из него организациями, не получившими соответствующее согласование. Механизм поддержали Минцифры и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, подчеркивается в письме.

Один из источников РБК объяснил, что из «белого списка» необходимо убрать посторонние ИТ-ресурсы с контентом, запрещенным в России: магазины наркотиков, онлайн-казино, интим-сайты, а также VPN-сервисы, которые попадают туда вместе с одобренными сайтами. Причина в том, что один IP-адрес часто бывает общим сразу для множества сайтов из-за этого в «белый список» могут оказаться включены клиенты провайдера, в том числе запрещенные ресурсы и VPN.

Запрещенный ресурс сейчас действительно может оказаться в «белой» ИТ-инфраструктуре, подтвердил источник РБК на рынке DDoS-защиты. Минцифры решило заранее закрепить определенные подсети, чтобы адреса из них в дальнейшем получали только те организации, которые официально попали в список, добавил другой собеседник РБК.

«Белый список» и отключения интернета

Отключения мобильного интернета в России начались весной 2025 г., писал CNews. Власти объясняли это необходимостью обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. В Минцифры уточняли, что точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

Тогда же ведомство начало формировать так называемый «белый список» — перечень сервисов и сайтов, которые должны оставаться доступными в периоды таких отключений, информировал CNews. В апреле 2026 г. в список включили более 500 российских онлайн-сервисов, в том числе государственные сайты, транспортные сервисы, маркетплейсы и некоторые СМИ.

Позиция рынка

Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин пояснил, что если один клиент через обращение в Минцифры добавляет свой ресурс в «белый список», то в него автоматически попадает весь блок адресов и все остальные клиенты из этой подсети. «Задача регулятора в данном случае — чтобы в белых сетях были только те, кто в этом нуждается и кому это одобрено», — отметил он.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

Иранские хакеры дистанционно выключили британскую электростанцию. Заново запустить смогли через четыре дня

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще