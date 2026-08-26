Ozon и Wildberries обдирают продавцов как липку. Почти половина их доходов теперь уходит на комиссии

Комиссии для продавцов на Ozon и Wildberries почти достигли половины стоимости товара. Они растут постоянно, и все это происходит под увещевания площадок о поддержке продавцов, пострадавших от ударов БПЛА по складам. Другие маркетплейсы тоже задирают комиссию и даже вводят платную подписку, снижающую ее.

Продавец, позолоти ручку

Крупнейшие российские маркетплейсы за год очень сильно подняли комиссии для продавцов – теперь они достигают чуть ли не половины стоимости товара, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию представителей электронной торговли (АПЭТ). Иными словами, почти 50 копеек с каждого рубля предприниматель должен будет отдать площадке.

Издание приводит в пример Ozon и Wildberries – два самых крупных маркетплейса на российском рынке. Обе площадки задрали не только комиссии, но и заодно цены на логистические услуги.

Так, на Ozon комиссии всего за год выросли в среднем с 18,6% до 47,8% от базовой стоимости товара. Его главный конкурент в этом плане почти не отстает – на Wildberries комиссии за тот же период подскочили с 31,9% до 42,7%. Для разных категорий товаров комиссии могут быть разными.

Отметим, что рост комиссий происходит под заявления обеих площадок о поддержке своих продавцов, пострадавших от ударов БПЛА по складам, где хранились их товары. Склады Wildberries регулярно атакуют с середины июля 2026 г. а логистические объекты Ozon стали целью в конце августа 2026 г.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Условия для продавцов на крупнейших российских маркетплейсах перманентно ухудшаются

К слову, Ozon поддерживает продавцов за счет покупателей. Как сообщал CNews, он в конце августа 2026 г. отобрал у половины страны возможность оплачивать товары, хранящиеся на его складах, при получении, оставив только предоплату.

Конкуренты не отстают

В России существует несколько крупных торговых площадок. Ozon и Wildberries – основные игроки рынка, а топ-3 замыкает «Яндекс Маркет». С точки зрения отношения к комиссиям для продавцов он от своих прямых конкурентов не отличается.

Согласно статистике АПЭТ, на этой площадке комиссия за год выросла в среднем до 40,1%. рост составил 15,2 п. п. против 10,8 п. п. на Wildberries и 29,2 п. п. на Ozon.

Запад нам не ровня

На отдельные виды услуг маркетплейсов комиссии и вовсе преодолели отметку в 50%, по крайней мере, на Ozon. Как сообщил «Коммерсанту» основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин, при работе по модели FBO (fulfillment by operator), при которой товар хранится на складах площадки, размер комиссии за год вырос на Ozon с 43% до 55%, а на Wildberries – с 32% до 42%.

В современных российских реалиях торговля по модели FBO предполагает очень высокую вероятность частичной или полной утраты товара из-за удара БПЛА по складу маркетплейса. Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» заранее побеспокоились об этом – летом 2026 г. каждый из них переписал свою оферту так, что последствия атак БПЛА стали проблемой самих продавцов.

Василий Бумагин сделал отдельный акцент на сравнении российских и иностранных комиссий по модели FBO. По его словам, международный ориентир составляет 5-15%.

Подписка на комиссию

Продавцы на маркетплейсах в результате ударов по складам Wildberries потеряли, по подсчетам различных экспертов, в сумме несколько сотен миллиардов рублей. Кто-то из них обанкротился, кто-то остался с долгами – обо всем этом они говорят в видеороликах, которые массово выкладывают в интернет.

Там же упоминаются и высокие комиссии маркетплейсов, вынуждающие предпринимателей или закрывать бизнес, или уходить к конкурентам, или открывать собственные интернет-магазины. Как сообщал CNews, последнее в России стало весьма модной тенденцией.

Некоторые крупные площадки пытаются удерживать продавцов новыми возможностями снижения комиссий. «Коммерсант» приводит в пример «Яндекс Маркет», который в настоящее время экспериментирует с подпиской на сниженную комиссию.

Иными словами, продавец должен заплатить «Яндекс Маркету» за возможность платить ему меньше. Детали этого ноу-хау «Коммерсант» не приводит.

Все хотят денег

Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых не стал оправдывать торговые площадки. Он прямо заявил: рост комиссий – это следствие в первую очередь того, что площадки хотят больше зарабатывать.

В качестве менее значимых причин Молодых назвал рост издержек платформ, которые те покрывают за счет продавцов. Но бесследно это пройти не могло – рентабельность продавцов на маркетплейсах снизилась, притом очень существенно – согласно статистике Market Papa, всего за год она рухнула в среднем с 15% до 5%. Дошло до того, что некоторые продавцы и вовсе начали работать в убыток – в минус их загоняют в первую очередь высокие комиссии площадок.

Продавцов меньше, цены выше

Видя стремительное ухудшение условий, продавцы массово бегут с маркетплейсов. По словам Алексея Молодых, к концу июня 2026 г. на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» числилось около 1,2 млн активных предпринимателей. Это примерно 1% всего населения России.

Их количество всего за год упало на 6,3-14,1%, продолжает Молодых. Количество регистраций новых продавцов тоже рухнуло, притом еще сильнее – на 25% год к году в первой половине 2026 г.

А вот количество ликвидаций продавцов на маркетплейсах, напротив, выросло, притом столь же существенно – на 20% за год. Молодых добавил, что по итогам лета 2026 г. с рынка уйдет еще 15-20% малых продавцов.

На фоне всего происходящего предприниматели начали поднимать цены. По данным АПЭТ, во II квартале 2026 г. индекс потребительских цен на маркетплейсах увеличился на 1,8% год году, впервые за три года. Раньше платформы обеспечивали падение стоимости товаров за счет скидок.

Статистика Market Papa указывает на рост цен в отдельных категориях на 5-10% за год, и прогнозы неутешительные. Алексей Молодых полагает, что цены на крупнейших площадках по итогам 2026 г. увеличатся на 8-15%.