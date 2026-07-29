В Visa массовые увольнения. На улицу отправят 2600 сотрудников, занятых ИТ

Генеральный директор Visa Райан Макинерни задумал повысить эффективность компании в условиях все более жесткой конкуренции в сфере платежных услуг, поэтому около 2,6 тыс. рабочих мест сократят. В первую очередь сокращения затронут команды, которые занимаются технологиями и разрабатывают ИТ-продукты. Макинерни объяснил решение намерением повысить эффективность компании на фоне усиления конкуренции в платежной отрасли.

Сокращение штата

Visa сократит около 2,6 тысячи сотрудников технологических и продуктовых команд, пишет Bloomberg. Искусственный интеллект (ИИ) — не единственная причина, влиявшая на такое решение.

В июле 2026 г. американская платежная компания Visa объявила о планах сократить примерно 2,6 тыс. сотрудников, что соответствует около 7% от общей численности персонала. Эти меры направлены на повышение операционной эффективности в условиях все более жесткой конкуренции на глобальном рынке платежных услуг. Информацию опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю служебную записку генерального директора компании Райана Макинерни (Ryan McInerney).

По словам главы Visa, основные сокращения коснутся команд, отвечающих за технологическое развитие и создание новых ИТ-продуктов. Макинерни подчеркнул стратегическую важность принимаемых решений: «Я глубоко убежден, что мы делаем все правильно для Visa, наших клиентов и партнеров. Мы продолжаем уделять приоритетное внимание повышению эффективности работы всей организации, чтобы иметь возможность реинвестировать ресурсы в наиболее перспективные проекты».

Photogenica - sergii.kl.ua Крупные сокращения в Visa: под нож пойдут 2,6 тыс. сотрудников из ИТ и продуктовых подразделений

В конце июля 2026 г. Visa должна представить финансовый отчет за прошедший квартал. По состоянию на конец 2025 г. финансового года штат Visa насчитывал более 34 тыс. человек — это почти в три раза превышает показатель 2016 г. Примечательно, что многие конкуренты компании Visa в финтех-секторе в последние месяцы также проводили масштабные сокращения персонала. Среди них — PayPal и Block.

Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций. Платежная система Visa в 2026 г. это глобальная платформа, объединяющая миллиарды карт во всем мире, а ее годовой объем транзакций исчисляется триллионами долларов. Сегодня компания обеспечивает широкий спектр современных решений как для обычных пользователей, так и для бизнеса.

Роль ИИ

В своем обращении к сотрудникам Макинерни отдельно отметил роль ИИ-технологий в текущих изменениях: «Для того чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и наилучшим образом подготовить Visa к тому, чтобы возглавить трансформацию отрасли, мы должны продолжать совершенствовать методы работы. ИИ-технологии помогают ускорить эту эволюцию и формирует новый подход к деятельности компании».

Развитие потребительских платежей

Источник Bloomberg уточнил, что решение о сокращениях обусловлено не только развитием ИИ-технологий. Компания Visa намерена направить высвободившиеся средства на приоритетные направления: развитие потребительских платежей, денежных переводов, а также сервисов с добавленной стоимостью. К последним относятся решения на базе стейблкоинов, сервисы трансграничных переводов и платформы для расчетов между юридическими лицами.

Партнерство в бизнесе

В июне 2026 г. Visa объявила о стратегически важном партнерстве — интеграции своей платежной сети с чат-ботом ChatGPT от OpenAI. Благодаря этому сотрудничеству ИИ сможет самостоятельно совершать покупки и проводить транзакции.

Пользователи получат возможность привязывать свои карты Visa к ИИ-инструменту, а продавцы — упростить прием платежей, инициированных интеллектуальными агентами.

По информации OpenAI, ИТ-компания предоставит технологию, позволяющую ИИ-агентам взаимодействовать, принимать решения и инициировать покупки через ChatGPT. Visa же обеспечит авторизацию платежей и мониторинг случаев мошенничества.

«По мере того, как ИИ-агенты становятся активными участниками экономики, Visa сосредоточена на обеспечении доверия, безопасности и бесперебойности транзакций», — сказал директор по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл (Jack Forestell).

Форестелл добавил, что переход от рекомендаций ИИ-агентов о товарах к совершению покупки требует совершенно иного уровня доверия. Он привел пример клиента, который сообщил ChatGPT, что ищет беспроводные наушники стоимостью до $150. Нейронная сеть от его имени может найти нужную пару и купить ее.

Visa и OpenAI не раскрыли финансовые условия сотрудничества и не предоставили подробностей о комиссиях, которые должны будут платить продавцы или покупатели.