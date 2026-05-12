В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

Федеральное агентство по делам молодежи России планирует создать единую ИТ-платформу для коммуникации с молодежью и поддержки подростков в решении жизненных ситуаций. Стоимость контракта составляет 95,6 млн руб. Отмечается, что ИТ-система должна обеспечивать устойчивую, персонализированную и эмпатичную поддержку молодежи.

Создание ИТ-платформы

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) России потратит более 95 млн руб. на ИТ-платформу для подростков, пишут «Ведомости». Планируется запуск цифровой системы с мессенджерами, горячей линией и анализом запросов молодежи.

Росмолодежь является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, реализации во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию молодежью своих профессиональных возможностей.

В мае 2026 г. Росмолодежь планирует создать единую цифровую платформу для взаимодействия с молодежью, которая будет помогать подросткам решать жизненные вопросы, а также способствовать их духовно-нравственному развитию.

В рамках проекта подрядчик должен будет организовать ИТ-систему обработки обращений через электронную почту, чат-боты, социальные сети и горячую линию. Отдельно предусмотрено создание чат-бота для официального сообщества Росмолодежи в мессенджере «Макс».

Одной из ключевых задач онлайн-платформы станет вовлечение молодежи в общественную и политическую жизнь, а также продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, планируется проводить анализ запросов и поведенческих паттернов молодых пользователей. Это позволит выявлять наиболее актуальные проблемы молодежи и оперативно формировать соответствующие инициативы и мероприятия.

Реализация тендера предполагает систематизацию и структурирование работы с молодежной аудиторией в информационном пространстве, заявил «Ведомостям» глава комитета Государственной Думы (Госдумы) по молодежной политике Артем Метелев. Ведомство организует и колл-центры, и горячую линию, и службу заботы, и коммуникацию через чат-боты, благодаря чему не нужно будет направлять официальные запросы и ждать ответа по 30 дней, уточнил Метелев. Кроме того, Росмолодежь будет регулярно анализировать собственную работу и на основании обращений предлагать молодым людям релевантный контент о мероприятиях и проектах, говорит он.

Решение идеологических задач

Информационное сопровождение будет распространяться на участников и выпускников программ Росмолодежи. Вся деятельность агентства осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», охватывающего 52 млн человек, сказал на ежегодном заседании итоговой коллегии Росмолодежи 10 апреля 2026 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров тогда заявил, что ведомство ставит перед собой несколько идеологических задач. Например, «создать единую среду воспитания и молодежной политики, а также выстроить работу с неохваченными аудиториями и ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».

Как информировал CNews, российским регионам окажут методическую и экспертную поддержку в борьбе с распространением деструктивной информации в интернете, а также помогут внедрить для этого специализированное программное обеспечение (ПО). Росмолодежь будет проводить мониторинг для выявления информации, которая склоняет несовершеннолетних к противоправным действиям или угрожает их жизни и здоровью, а также данных о пострадавших подростках, распространение которых запрещено.

Необходимость в тратах

Создание отдельного информационного ресурса вызывает сомнения, поскольку непонятно, в чем его уникальность, рассуждает политолог Александр Немцев. Дело в том, что большинство из перечисленных направлений и так входит в компетенцию ведомства: это и коммуникация с молодежью, и продвижение традиционных ценностей на форумах, говорит он. При этом как укреплять эти ценности в 2026 г. через чат-боты, непонятно, указывает он.

Это работа для живых квалифицированных психологов, соглашается политолог Константин Калачев. «Единый ресурс для коммуникации с молодыми людьми с целью их поддержки в решении сложных жизненных ситуаций — это одно. Всестороннее нравственное и духовное развитие молодежи — другое. С большой вероятностью ресурс молодежью в таком формате востребован не будет», — резюмировал Константин Калачев.

Антон Денисенко

