В России созданы печатные платы, которые можно сгибать. Первая партия готова

«Дочка» холдинга «Росэлектроника» выпустила опытную партию отечественных гибко-жестких печатных плат для космических аппаратов. Их также можно применять в радиолокационном оборудовании и телеком-системах.

Гуттаперчивые отечественные платы

В России разработаны гибко-жесткие печатные платы, которые можно складывать словно книгу, сообщили CNews представители отечественного холдинга «Росэлектроника». Платы такого рода пригодны для использования в самой разной технике – они применяются в смартфонах, автомобильных приборных панелях, медицинской технике (слуховые аппараты, рентген), в ноутбуках и пр.

В «Росэлектронике» подчеркивают, что созданные холдингом гибко-жесткие платы ориентированы на эксплуатацию в «спутниковых и радиолокационных системах, телекоммуникациях и системах беспроводной связи», словом, там, где «особенно важна быстрая и надежная трансляция сигналов с минимальными потерями и искажениями».

Сами платы, по словам разработчиков, предназначены для передачи радиосигналов высокой частоты.

Фото: miram Oh / Unsplash Российские гибко-жесткие платы можно использовать в различной технике

Отметим также, что гибко-жесткие платы существуют не только в России. За рубежом их часто используют и в военной технике, в том числе в системах ночного видения, радарах и пр.

Все уже готово

Разработкой гибко-жестких печатных плат «Росэлектроники» занимались специалисты объединения «Электроприбор». Это «дочка» концерна «Автоматика», а тот, в свою очередь, входит в холдинг «Росэлектроника».

«Электроприбор» является одним из крупнейших российских предприятий в сфере разработки и производства средств телекоммуникации и связи специального назначения. Как сообщили CNews представители «Росэлектроники», к середине апреля 2026 г. компания произвела первую опытную партию гибко-жестких печатных плат.

Редакция CNews обратилась в «Росэлектронику» с вопросами о количестве плат в пробной партии, сроках начала массового производства и о планируемых объемах выпуска и ожидает ответа.

Также у «Росэлектроники» есть прототип печатной платы такого формата. Его холдинг демонстрировал в рамках выставки «ЭкспоЭлектроника-2026».

Как все устроено

Отечественные гибко-жесткие печатные платы имеют книжную конструкцию. Она подразумевает соединение нескольких печатных плат (субблоков) друг с другом и одновременной с несущей конструкцией с использованием шарнирных узлов.

Как отмечают специалисты «Росэлектроники», за такая архитектура «обеспечивает поддержку плат при высокой вибрации», а также позволяет отводить от этих плат избыточно тепло. Помимо этого, с их слов, книжная конструкция печатных плат позволяет уменьшить размеры и вес изделия, в котором они применяются. «Это особенно важно для бортовых устройств космических аппаратов, где требуется предельная минимизация массогабаритных характеристик оборудования», – добавили представители «Росэлектроники».

Жесткая часть конструкции – это классические печатные платы на базе стеклотекстолита с минимальным влагопоглощением (менее 0,2%). Гибкая же составляющая печатных плат имеет в своей основе полиимид – особый пластиковый материал (полимер имидных мономеров). Он характеризуется, в числе прочего, очень высокой термостойкостью – он способен выдержать температуру пайки свыше 260 градусов Цельсия. За счет низкого влагопоглощения у печатных плат и высокой термостойкости у соединяющего их полиимида отечественные гибко-жесткие платы можно эксплуатировать «в условиях агрессивной среды без ухудшения эксплуатационных характеристик», отметили в «Росэлектронике».

В чем преимущество

По словам разработчиков за счет того, что в конструкции плат используются одновременно и гибкие, и жесткие элементы, достигается стабильно высокая скорость передачи электросигналов между электронными компонентами устройства, в котором эти платы установлены. Также гибкая конструкция открывает возможность создания «трехмерных конструкций, которые невозможно реализовать на традиционных жестких изделиях», заявили в «Росэлектронике».

«Применение наших плат особенно актуально при сборке компактных электронных устройств, благодаря книжной конструкции и гибким секциям, которые могут складываться или изгибаться для размещения в узких пространствах», – сказал CNews генеральный директор «Электроприбора» Алексей Трошин.

Не «Электроприбором» единым

«Электроприбор» – не единственный в России производитель гибко-жестких печатных плат. В стране есть несколько компаний, способных выпускать их.

Один из них – это компания «Технотех» с заводом в Йошкар-Оле. На сайте компании указано, что производством гибко-жестких плат она занимается восемь лет – с 2018 г.

Аналогичные услуги предоставляют еще как минимум две российские компании – «Электроконнект» и «АТБ Электроника». На их официальных сайтах тоже есть упоминание о производстве гибко-жестких печатных плат.