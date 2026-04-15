Госпоставщик ИТ-решений из группы АФК «Система» получил убыток в 2,4 миллиарда

Убыточный год

Российский поставщик цифровых решений для государства и бизнеса Sitronics Group (АО «Ситроникс») по итогам 2025 г. впервые за пять лет показал убыток в 2,4 млрд руб., пишут «Ведомости», ссылаясь на опубликованную финансовую отчетность компании по РСБУ.

По итогам 2024 г. чистая прибыль АО «Ситроникс» превысила 5 млн руб., выручка достигла почти 9,4 млрд руб., согласно данным «Контур.Фокус».

«Ситроникс» на 99,9% принадлежит АФК «Система». Доля госконтрактов в выручке в 2025 г. составила 47%. Крупнейшим заказчиком стал департамент информационных технологий Москвы.

Компания развивает проекты в сферах беспилотного водного транспорта, космических технологий, электромобильности, цифровизации транспорта и «умных городов» в разных регионах России.

Показатели 2025 года

Выручка «Ситроникса» в 2025 г. сократилась до 8,1 млрд руб. Численность персонала тоже — до 298 человек с 438 в 2024 г.

Убыточным 2025 г. стал для трех из семи дочерних структур «Ситроникс». Это АО «Ситроникс ай ти» (убыток свыше 1 млрд руб.), ООО «Ситроникс разработка» (убыток 793 млн руб.), производитель электрических судов ООО «Эмпериум» (убыток 221 млн руб.).

Другие, напротив, принесли прибыль — АО «Ситроникс клауд» (прибыль 465,6 млн руб.), ООО «Ситроникс электро» (прибыль 2,5 млн руб.), ООО «Ситроникс проекты» (прибыль 10,7 млн руб.). Чистая прибыль четвертой «дочки» — ООО «Альбатрос» — снизилась в 5,4 раза, до 63,1 млн руб.

«Финансовый результат обществ был во многом обусловлен проведенным аудитом активов, по результатам которого начислены резервы», — заверил вице-президент по финансам и экономике Sitronics Group Михаил Третьяков. Отраженные в бухгалтерской отчетности начисленные резервы он назвал «бумажным списанием» неликвидных запасов и немонетизируемых нематериальных активов, не оказывающих негативного влияния на денежный поток группы компаний в 2025 г.

Sitronics Group завершила ряд генерировавших операционный убыток проектов, в начале 2025 г. пересмотрела свои стратегические приоритеты и целевую структуру продуктового портфеля, отказавшись от развития некоторых недостаточно маржинальных бизнес-сегментов, а сейчас выводит на рынок новые перспективные направления, пояснил Третьяков. По его словам, на положительную операционную прибыль компания выйдет уже в I квартале 2026 г.

ИТ-отрасли нужна поддержка

На доходы Sitronics Group могло повлиять замедление российской экономики и связанное с этим сокращение затрат на ИT-услуги, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Чистый убыток могли увеличить и высокие финансовые расходы, связанные с высокими процентными ставками банков, такая тенденция в 2025 г. была характерна для очень многих как небольших, так и крупных компаний ИT-сектора, добавила эксперт.

Многие крупные заказчики переносят свои проекты до наступления лучших экономических условий, в том числе это может касаться проектов в области цифровой трансформации, рассказал аналитик «Велес капитал» Артем Михайлин.

Кроме снижения активности крупных ИT-заказчиков, высокой ключевой ставки, конкуренции на рынке госзаказа в качестве возможных причин, способных повлиять на прибыль компаний группы аналитик «Риком-траст» Валерия Попова указала проблемы с управлением затратами, неэффективность бизнес-процессов или снижение маржинальности продуктов и услуг.

Мильчакова выразила мнение, что налоговая нагрузка на ИT-отрасль, несмотря на уже существующие послабления, все еще высока, нужна господдержка с помощью льготных кредитов и дополнительных налоговых субсидий, а ключевую ставку ЦБ нужно снижать еще быстрее.