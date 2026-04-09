Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья

Производители электроники стали жаловаться на новые требования к локализации печатных плат. Они стали более жесткими, причем настолько, что соответствовать им невозможно – в России для этого попросту нет сырья нужного качества. Выхода из сложившейся ситуации пока тоже нет.

Российский или не российский

Новые требования к «российскости» материалов для изготовления печатных плат нужно обязательно пересмотреть, считают участники Ассоциации производителей электронной продукции. Как пишут «Ведомости», компании считают, что новые условия слишком жесткие, и что соответствовать им в нынешних реалиях невозможно.

Связано это с тем, что в России не производится необходимые химические компоненты. Сырье для выпуска печатных плат приходится заказывать из-за рубежа, в том числе из США и Европы.

Письма с просьбами о пересмотре требований написали сразу две организации – Консорциум печатных плат (АНО КПП) и Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга. Адресатом выступает профильный замглавы Минпромторга Василий Шпак.

В министерстве к моменту выхода материала отрицали получение обращений. Однако в АНО КПП «Ведомостям» подтвердили факт отправки письма.

Чем недоволен бизнес

По информации издания, российские компании ополчились против нового проекта поправок к постановлению Правительства России №719. Этот документ определяет критерии отнесения электроники к произведенной на территории России.

Проект поправок был подготовлен в начале весны 2026 г. В тот же период Минпромторг опубликовал его на портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) для общественного обсуждения в марте 2026 г.

Автором документа является Минпромторг. Ведомство предлагает добавить к имеющимся параметрам «российскости» устройств еще и требования к локализации фольгированных композиционных электротехнических листов.

Без этих листов не обходится современное производство печатных плат – основы почти любой техники. Авторы проекта предлагают присуждать производителям до 30 баллов «российскости» «за производственные операции при изготовлении листов», пишут «Ведомости». Также можно получить еще до 35 баллов «за применение отечественного сырья и комплектующих».

Проектом поправок предусмотрен своего рода переходный период. До 31 декабря 2027 г. производителю фольгированных композиционных электротехнических листов будет достаточно набрать как минимум 30 баллов, чтобы его продукция могла считаться отечественной. С 1 января до 31 декабря 2028 г. минимальный лимит составит 45 баллов, а с 1 января 2029 г. – 65 баллов.

К чему такая спешка

Авторы писем уверены, что установленные документом сроки, в том числе минимум 65 баллов «российскости» к 2029 г. – требования совершенно невыполнимые. Как пишут «Ведомости», российские компании полагают, что изменения могут привести «к увеличению издержек и удорожанию конечной продукции».

Бизнес предлагает скорректировать проект поправок и поменять принцип зачисления баллов «отечественности». Кампании предлагают выдавать их не за использование российского сырья как таковое, а за «применение 90-95% производственных процессов на территории России», отмечает издание.

Логика есть

Авторы писем привели обоснование своей позиции. В частности, письмо АНО КПП гласит, что к апрелю 2026 г. многие компоненты, без которых невозможен выпуск фольгированных листов, завозятся из-за рубежа. В качестве примера были приведены пропиточные смолы.

Причина в том, в России это сырье выпускается на территории России, указано в письме АНО КПП.

В документе также делается акцент на том, что предложенные Минпромторгом изменения не предусматривают дифференциации баллов в зависимости от сложности печатных плат. Добавим, что у них есть несколько классов точности, и в России лишь недавно началось производство плат шестого класса точности – как раз такие используются в современной технике.

Кто может помочь

Как пишут «Ведомости», в проекте поправок Минпромторга перечислено несколько российских компаний, которые могли бы обеспечить поставки химической продукции для производства печатных плат. Это АО «Электромаш», ООО «Бобровский изоляционный завод», АО «Ламплекс-композит», ООО «Технотех», АО «Электроресурс» и АНО НТЦ «Элифом».

Также в России есть компании по выпуску фольгированных композиционных электротехнических листов для печатных плат. Этим занимаются «Электрокон», СЭЛМА и «Пластмасс», сообщил изданию генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Он добавил, что их доля на российском рынке в настоящее время невелика.

Аверьянов отметил, что сейчас большинство российских производителей не смогут соответствовать новым требованиям. По его подсчетам, они набирают в пределах 20 баллов «российскости», и то лишь за счет операций по раскрою, пропитке, прессованию и упаковке. Без отечественного сырья получить больше баллов они не смогут, а российская химическая промышленность не может в полной мере удовлетворить их спрос.

Он добавил также, что ввиду сложившихся обстоятельств сырье приходится завозить из Китая, Тайваня, Кореи, а также из Европы и США.