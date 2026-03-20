Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Открыта регистрация на конференцию «Low-Code и No-Code 2026», которая пройдет 28 апреля 2026 г.
На отечественном рынке представлено множество сильных игроков. Их платформы активно развиваются, предлагая функциональность, не уступающую ушедшим зарубежным аналогам. Однако рынок сталкивается и с определенными сдерживающими факторами: пользователи отмечают ограниченную гибкость при выполнении сложной кастомизации, потенциальные проблемы масштабируемости для высоконагруженных систем и риски безопасности. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в будущем большинство новых приложений будет создаваться именно с использованием LCNC-технологий.
С докладом выступят:
· Никита Борисов, управляющий директор дирекции по аналитике и управлению данными, СОГАЗ
· Геннадий Гребеник, CDTO, FORA BANK
· Владислав Бердичевский, ИТ-директор, Петрович-Тех
· Александр Смирецкий, заместитель директора по ИТ, ЕВРАЗ Стил Бокс
· Александр Плисов, руководитель группы проектов, ГК «Ренна»
· Представитель компании Сбер Бизнес Софт
Основные темы конференции
Российский рынок
· Как изменился объем и динамика российского рынка LCNC-платформ за последние два года?
· Какие ключевые факторы являются основными драйверами роста спроса на LCNC в России?
· Как программа импортозамещения и уход иностранных вендоров повлияли на конкурентную среду среди российских разработчиков LCNC?
· Какие отрасли экономики являются лидерами по внедрению и использованию LCNC-решений?
· В чем сильные и слабые стороны российских LCNC-платформ по сравнению с мировыми лидерами?
Технологии и функционал
· Какие типы приложений чаще всего создаются на LCNC-платформах в России?
· Можно ли с помощью российских LCNC-платформ автоматизировать сложные и критически важные бизнес-процессы?
· Как обстоят дела с интеграцией LCNC-платформ с унаследованными системами и другим корпоративным ПО?
· Какие подходы к обеспечению безопасности и контролю версий используются в российских LCNC-решениях?
· Как разработчики обеспечивают масштабируемость своих платформ для нужд крупного бизнеса с высокими нагрузками?
Вызовы и риски
· Какие основные сдерживающие факторы препятствуют более широкому внедрению LCNC в России?
· С какими рисками (Shadow IT, проблемы с поддержкой, ограниченная гибкость) сталкиваются компании при использовании LCNC?
· Насколько остро стоит проблема «вендор-лока» при использовании российских LCNC-платформ и как ее избежать?
· Какие существуют ограничения LCNC-подхода для разработки высокопроизводительных, уникальных или специфических систем?
· Как решаются вопросы тестирования, качества кода и документирования приложений, созданных на LCNC-платформах?
Бизнес-модели и внедрение
· Каковы типичные модели ценообразования на российском рынке LCNC?
· Каков средний срок окупаемости инвестиций при внедрении LCNC-платформ в российских компаниях?
· Какие новые бизнес-модели, например, управляемые сервисы по разработке на LCNC, появляются на рынке?
· Как организована техническая поддержка и сопровождение LCNC-решений у российских вендоров?
· Какие ошибки чаще всего совершают компании на этапе пилотирования и внедрения LCNC-платформ?
Будущее LCNC
· Каким будет соотношение традиционной разработки и LCNC-подхода на российском рынке через 5 лет?
· Какие инновации можно ожидать в будущем в российских LCNC-решениях?
· Как развитие регулирования и требований к отечественному ПО повлияет на рынок LCNC?
· Каковы перспективы экспорта российских LCNC-платформ на международные рынки?
· Станут ли LCNC-платформы стандартом де-факто для большинства российских компаний, или останутся нишевым инструментом для автоматизации отдельных процессов?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева