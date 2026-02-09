Власти хотят национализировать оператора российской системы авиабронирования «Сирена-трэвел»

Генпрокуратура заявила, что группа «Сирена-трэвел», разработчик и оператор российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо», получила свои активы коррупционным путем, а прибыли переводит за границу. В Суд подан иск с требованием национализировать входящие в группу юрлица.



Иск о национализации

Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии и обращении в государственную собственность юридических лиц, входящих в группу «Сирена-трэвел», разработчика и оператора российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо», пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

Главными основаниями предъявляемого требования названы коррупция и иностранный контроль. «Обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем», — сказал источник.

Прокуратура ссылается также на «иные преступные действия», позволившие группе получать «незаконные доходы».

«Аэрофлот» Система «Леонардо» создавалась на замену отказавшимся работать с российскими авиакомпаниями систем бронирования — американской Sabre и испанской Amadeus

В числе ответчиков, как выяснил РБК, — АО «Авиаконсорциум», швейцарская HDH-Hotel Development Holding SA и зарегистрированная в ОАЭ «Пика Инвестментс Лимитед», а также 45 физических лиц (в частности гендиректор «Сирена-Трэвел» Михаил Баскаков и его сын Иннокентий Баскаков, Ибрагим Сулейманов и его брат Расул Сулейманов, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и др.)

Компания «Сирена-Трэвел» была создана в 2001 г. для обслуживания системы «Сирена» («Система резервирования на авиалиниях»). В 2022 г. «Сирена-Трэвел» вместе с «РТ-Проектные Технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»), занялись созданием отечественной Автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Проект получил название «Леонардо» и статус ОЗП (особо-значимый проект) в рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций «Авиационный транспорт»).

Подозрения в коррупции и другие обвинения

По словам источника агентства, в 2003 г. ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (осуществляло продажу авиабилетов и управление системой «Сирена») было преднамеренно обанкрочено. Предприятие захватили Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов, вступив в коррупционный сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем. Шайхутдинов в нарушение норм законодательства был назначен руководителем Главного агентства воздушного сообщения, а имущество и штат работников переведены в подконтрольные ему коммерческие структуры.

«При этом распределяемые в качестве дивидендов ежегодно от трех до пяти млрд руб. прибыли от деятельности компаний членами семей Суриновых, Сулеймановых, Шайхутдиновых, являющихся в том числе иностранными резидентами, также выводятся за рубеж», — добавил источник ТАСС.

Таль в 2004 г. был убит. В организации убийства обвиняют Ибрагима Сулейманова. В октябре 2025 г., как писал CNews, он был задержан в Москве. Его также подозревают в убийстве председателя профсоюзного комитета авиаклуба Геннадия Борисова, которого убили в 1999 г.

В 2024 г. по искам транспортных прокуроров к АО «Сирена-трэвел» и АО «ТКП» было признано незаконным введение сбора в размере 185 руб. с каждого пассажира при приобретении авиабилетов, благодаря чему только за 2022-2024 гг. АО «ТКП» получило 13 млрд руб.

В сентябре 2023 г. система «Леонардо» подверглась мощной DDoS-атаке, в результате которой она потеряла работоспособность на один-два часа, что привело к задержаниям рейсов и очередям в авиагаванях. В апреле 2024 г. в рамках расследования данного инцидента, в компании «Сирена-Трэвел» были проведены обыски. Двое заместителей гендиректора компании Александр Кальчук и Игорь Ройтман были задержаны. В их отношении суд избрал меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.

Импортозамещающая система бронирования «Леонардо»

В марте 2022 г. две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом».

Переход российских авиакомпаний на «Леонардо» состоялся 1 ноября 2022 г. Системой пользуются 64 авиакомпании, включая белорусскую «Белавиа» и венесуэльскую Conviasa. На базе Conviasa планируется создание Центра компетенции по внедрению «Леонардо» в странах Латинской Америки.

В январе 2026 г. в ИТ-системе бронирования «Леонардо» произошел еще один крупный сбой. В результате временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты).